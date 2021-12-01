Россия начала крупные маневры вблизи границ с Украиной 7 1.12.2021, 15:43

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иллюстрационное фото

Напряженность на украинском направлении возрастает.

Вооруженные силы РФ начали зимние учения, которые в нынешнем году пройдут частично в оккупированном Крыму, а также в пограничных с Украиной российских регионах, передает dw.com.

Как сообщила пресс-служба Южного военного округа РФ в среду, 1 декабря, в маневрах примут участие более 10 тыс военнослужащих из мотострелковых и танковых подразделений.

Лавров и Блинкен обсудят ситуацию вокруг Украины

В кулуарах заседания Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, которое пройдет 2-3 декабря в Стокгольме, ожидается двухсторонняя встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и Государственного секретаря США Энтони Блинкена, сообщил представитель США в Риге, где проходит встреча глав МИД стран НАТО. Одной из темой обсуждения должно стать обострение ситуации вокруг Украины. Кроме того, как отметил пресс-секретарь президента РФ, главы дипломатических ведомств смогут обсудить подготовку контактов Владимира Путина и Джо Байдена. При этом, по словам представителя Кремля, пока каких-либо подвижек в организации контактов президентов нет.

Напряженность у границ Украины

С конца октября в западных СМИ стали появляться сообщения о наращивании Россией военного присутствия вдоль границ Украины. В последний раз аналогичное происходило весной 2021 года и также вызвало серьезную озабоченность в мире. Но если события весной были расценены как демонстрация силы, то нынешняя ситуация может быть подготовкой к фактическому вторжению в Донбасс на востоке Украины, считают спецслужбы США.

Москва отрицает все обвинения в подготовке нападения на Украину и, напротив, указывает на увеличившуюся активность НАТО у российских границ.

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