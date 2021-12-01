Песков отреагировал на заявления Лукашенко о перекрытии транзита 8 1.12.2021, 15:49

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Дмитрий Песков

фото:GettyImages

Диктатору намекнули, что не хотят обсуждать подобные темы.

Россия понимает, чем вызваны жесткие заявления белорусской стороны о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин ранее комментировал подобное заявление, с тех пор позиция российской стороны не изменилась.

— В этом плане президент [РФ Владимир Путин] выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — заявил Песков.

На вопрос о том, осложнятся ли отношения Москвы и Минска, если Беларсуь все же примет решение остановить транзит, Песков сказал: «Мы не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях».

В интервью Дмитрию Киселеву, напомним, Лукашенко заявил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.

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