Песков отреагировал на заявления Лукашенко о перекрытии транзита

Песков отреагировал на заявления Лукашенко о перекрытии транзита8
- 1.12.2021, 15:49
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Диктатору намекнули, что не хотят обсуждать подобные темы.
Россия понимает, чем вызваны жесткие заявления белорусской стороны о готовности остановить транзит российского газа, но рассчитывает, что это не приведет к срыву выполнения обязательств РФ перед ЕС. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что Владимир Путин ранее комментировал подобное заявление, с тех пор позиция российской стороны не изменилась.
— В этом плане президент [РФ Владимир Путин] выразил понимание жестких ответов. Но с другой стороны президент рассчитывает на то, что это никоим образом не приведет к срыву выполнения наших обязательств перед европейскими получателями газа, тем более в это непростое для европейцев время, — заявил Песков.
На вопрос о том, осложнятся ли отношения Москвы и Минска, если Беларсуь все же примет решение остановить транзит, Песков сказал: «Мы не хотели бы даже рассуждать о подобных ситуациях».
В интервью Дмитрию Киселеву, напомним, Лукашенко заявил, что готов остановить транзит энергоносителей, если Польша закроет границу.