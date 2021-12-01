Польская разведка: Белорусские спецслужбы распускают опасные слухи среди нелегалов 9 1.12.2021, 15:53

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фото: anadolu agency

Режим ведет циничную игру, обостряя конфликт.

«Доходят сигналы о том, что белорусские службы очень активно работают среди мигрантов; они распускают слухи, разжигая в них стремление атаковать нашу границу, утверждая, что есть смысл продолжать стремиться на Запад для того, чтобы попасть в ЕС», – заявил пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарын.

Жарын подчеркнул в среду на пресс-конференции, что белорусская сторона предпринимает и ищет различные варианты эскалации ситуации на польской границе, сообщает tvp.info.

Как добавил пресс-секретарь, «один из таких слухов, о котором сообщают наши службы, касается предполагаемых переговоров между белорусской стороной и Западом». – Эти переговоры должны были бы касаться предполагаемого разрешения, чтобы наша граница была открыта для этих мигрантов, – отметил Жарин.

– Для нас это жестокая, циничная игра белорусской стороны, которая питает надежду среди тех людей на западе Беларуси, чтобы они продолжали атаковать нашу пограничную территорию. Для того чтобы они предпринимали попытки проникнуть на польскую сторону, – заявил пресс-секретарь министра координатор спецслужб.

Он подчеркнул, что «такая агитация происходила и из уст самого Александра Лукашенко, который несколько дней назад в Брузгах призывал мигрантов атаковать нашу пограничную линию».

- Все это циничная игра. Белорусская сторона осведомлена и должна знать, что линия польской границы очень хорошо охраняется, что здесь тактика Польши ясна и не изменится. Мы видим, что белорусская сторона намеренно обостряет этот конфликт, подвергая мигрантов дополнительной опасности, – отметил Жарин.

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