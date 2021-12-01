Силовики-шахматисты и чемпионат 2020 года Telegram-канал "Мифология Беларуси"

1.12.2021, 15:55

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Какое звание или разряд у господина Сычука?

Милитаристские тенденции в госуправлении добрались и до шахмат: новым председателем Белорусской федерации шахмат назначен начальник отдела кадров компании "Белавиа" Сергей Сычук. Когда-то он возглавлял второй отдел управления личной охраны службы безопасности Лукашенко, и его указом еще в 2005 году был удостоен звания полковника.

Отличный выбор, всего пара-тройка вопросов:

– Какое шахматное звание или разряд у господина Сычука?

– Следит ли господин Сычук за проходящим в эти дни чемпионатом мира по шахматам и как оценивает ладейный эндшпиль во второй игре Карлсена и Непомнящего?

Интересный факт: последний шахматный турнир, в котором принимал участие господин Сычук, состоялся в августе 2020 года и назывался "выборы президента Беларусь".

Там он возглавлял одну из отобранных администрацией Центрального района Минска команд, а именно избирательную комиссию №33 (располагалась в гимназии №50).

Почти все члены комиссии, хоть "по бумагам" шли от всяких провластных общественных организаций и партий, были сотрудниками компании "Белавиа". Ну а Сычук, напомним, глава отдела кадров "Белавиа". Уже интересно, не так ли?

Наблюдатели зафиксировали на участке дюжину нарушений, включая завышенную досрочную явку. По информации наблюдателей, стюардессы и прочие представители команды Сычука, то есть члены избиркома №33, поспешили улететь в неизвестном направлении в сопровождении ОМОНа, избегая оглашения результатов выборов по участку.

Тем не менее, настойчивым наблюдателям удалось-таки достать и сфотографировать официальный протокол. Согласно нему, Лукашенко заполучил 462 голоса из 690.

А теперь внимание: эта комбинация цифр не простая, а магическая – на множестве столичных участков в нарушение всяких законов теории вероятности Лукашенко "набрал" ровненько две третьих голосов (66%-67%).

690 * 0,67 = 462,3

Шахматная точность!

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