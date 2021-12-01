Как несколько лет назад выглядели ядерные «сараи», о которых говорил безумный Таракан 16 1.12.2021, 16:04

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Фотофакт.

Лукашенко заявил, что попросит Путина вернуть ядерное оружие в Беларусь, если НАТО разместит свое в Польше. При этом он упомянул «сараи»: «Я как рачительный хозяин ничего не разрушил — все «сараи» стоят на месте». Скорее всего, речь шла о специализированных военных постройках, которые остались на территории Беларуси с советских времен.

Сайт zerkalo.io публикует фото этих самых «сараев» — того, что осталось от ангаров и хранилищ для ядерных боеприпасов и ракет. Эти фото публиковались на tut.by с 2015 по 2019 годы в проектах «Осколки империи» и «Закрытый город».

Возле Калинковичей

Рядом с аэродромом «Бобровичи» находится зона, где раньше размещались ядерные боеприпасы. Предположительно, мощность хранимых авиабомб составляла 150−300 килотонн. В иностранной литературе эти боеприпасы маркировали как ТН-1000 и ТН-1200.

Фотографии сделаны в 2019 году.

На момент съемки в бывшем бомбохранилище выращивали грибы вешенки.

Под Барановичами

Около барановичского аэродрома располагалась секретная ремонтно-техническая база. Раньше здесь хранились ядерные бомбы и боевые части ракет, мощность которых исчислялась сотнями килотонн. Среди них — ядерные боевые части ракет для самолетов Ту-16 — КСР-2, К-10С, КСР-5Н, а также ракет для сверхзвуковых бомбардировщиков Ту-22 — Х-22МА и Х-22НА.

Фотографии сделаны в 2017 году.

Под Сморгонью

Недалеко от Сморгони размещался 428-й гвардейский Краснознаменный Звенигородский ракетный полк (в/ч 44 197). 3-й дивизион был вооружен шахтными пусковыми установками с ракетами Р-14У (по классификации МО США и НАТО — SS-5 Skean). Сама шахтная установка получила название «Чусовая».

Стоявшие в этой шахте ракеты P-14 имели дальность стрельбы с легкой боеголовкой (мощность 1 Мт) порядка 4500 км, с тяжелой (мощность 2−2,3 Мт) — 3200−3700 км.

Фотографии сделаны в 2015 году.

Под Ружанами

Недалеко от городского поселка Ружаны находилось расположение 2-го дивизиона 403-го ракетного полка. В советское время здесь сначала базировались ракетные комплексы 8П63 с ракетой Р-12, а затем «Пионер» и «Тополь».

Фотографии сделаны в 2016 году.

Рядом с Житковичами

На территории бывшей ракетной части в военном городке Житковичи-1 находились ракетные ангары. Сперва на вооружении части состояли ракетные комплексы Р-12, затем их сменили «Пионеры», также там размещались ПГРК «Тополь».

Фотографии сделаны в 2018 году.

Под Полоцком

В Полоцком районе неподалеку от городского поселка Ветрино — тоже ангары советских времен. Здесь хранилась техника ПГРК «Пионер», вооруженного комплексом «Горн», ранее на вооружении полка были ракеты Р-12.

Фотографии сделаны в 2017 году.

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