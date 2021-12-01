Базанов заставил весь мир говорить о белорусском футболе 8 1.12.2021, 16:41

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Владимир Базанов

О задержании главы белфутбола написали крупнейшие издания мира.

Что писали в прессе о бравом полковнике Владимире Базанове, уже высланном на Родину за нарушение визовых правил? Об этом в материале «Трибуны».

Итак, что писали в прессе о бравом полковнике Базанове, уже высланном на Родину за нарушение визовых правил?

Одним из первых о задержании сообщило чешское издание Deník N: «Полиция Чехии задержала главу белорусского футбола, УЕФА и Минск просят помощи у Футбольной ассоциации».

Вообще, чехи внимательно следили за историей, которая разворачивается у них в стране. Издание Vijesti информировало своих читателей: «Президент Футбольной ассоциации Беларуси арестован в Чехии. Владимир Базанов является союзником Александра Лукашенко, против которого ЕС ввел санкции после спорного переизбрания в 2020 году».

USA Today приводит у себя в материале слова заместителя спикера чешского парламента: «Сторонники диктатора Лукашенко не приветствуются в Чехии».

Centre Daily Times (США): «Базанов – союзник «президента» Александра Лукашенко».

Adresseavisen (Норвегия): «В Чехии арестован президент Беларуси по футболу – хотел посмотреть отложенный отборочный матч сборной. По сообщениям чешских СМИ, Владимир Базанов был арестован полицией за незаконный въезд в Чехию».

Имя главы АБФФ знают теперь даже в не самых футбольных странах. Индийские издания тоже рассказали о задержании: «В Чехии задержали главу Белорусской федерации футбола Владимира Базанова».

В Канаде о задержании главы белфутбола написали крупнейшие англо- и франкоязычные газеты страны. National Post: «Базанов, союзник Александра Лукашенко, приехал на отборочный матч женского чемпионата мира по футболу между Чехией и Беларусью».

La Presse (Канада): «Базанов – союзник Александра Лукашенко, попавший под санкции Евросоюза после выборов в 2020 году».

El Financiero (Коста-Рика): «Президент Белорусской федерации футбола задержан в Чехии».

The Star (Малайзия): «Полиция Чехии задержала главу Беларуси по футболу».

TVPInfo (Польша): «Чехи задержали человека Лукашенко. Но УЕФА заступился за него».

Старейшая ежедневная французская газета Le Figaro: «Хитрый сюжет для белорусского футбола. После переноса матча женской сборной из-за нескольких случаев ковида президент федерации Владимир Базанов был арестован чешской полицией. Власти страны подозревают, что он въехал в Чехию без разрешения. Базанов – союзник Александра Лукашенко, попавший под санкции ЕС после его «переизбрания» в 2020 году».

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