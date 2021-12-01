Ученые подтвердили, что готовность помогать окружающим «исцеляет» человека 1.12.2021, 16:50

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Между взаимопомощью и уровнем маркера воспаления в организме нашли связь.

Более низкие уровни интерлейкина-6 — маркера системного воспаления — выявили у людей, которые считали, что готовы предоставлять больше поддержки окружающим, чем получать взамен, сообщает naked-science.

Новое исследование ученых из Университета штата Огайо показало связь между взаимопомощью и более низкими уровнями маркера воспаления в организме человека. Обязательным условием была его готовность не только принимать поддержку других, но и в первую очередь самому оказывать ее. Результаты работы опубликованы в журнале Brain, Behavior, and Immunity.

В выборку вошли 1054 человека в возрасте от 34 до 84 лет, участвовавших в Национальном исследовании развития среднего возраста в США и заполнивших анкеты, которые содержали вопросы о взаимоотношениях: например, как часто они получали помощь от друзей, семьи и романтических партнеров. Помимо этого, респонденты оценивали свое стремление поддерживать близких и то, как часто возникали такие ситуации.

Затем они сдали анализы крови, в которых измеряли такие показатели, как интерлейкин-6 (ИЛ-6) — провоспалительный цитокин, влияющий на многие органы и системы организма: кровь, печень, иммунную и эндокринную системы, обмен веществ. Высокие уровни ИЛ-6 зачастую связаны с риском заболеваний, в частности рака и болезней сердца. Учитывали и другие важные факторы: возраст, доход и образование, прием лекарств и диагностированные заболевания.

Как показали результаты, более низкие показатели ИЛ-6 наблюдались у участников, которые не только имели отличные социальные отношения, но и были готовы оказывать поддержку в них. Следовательно, наличие друзей, на которых можно положиться, еще не гарантирует пользы для состояния организма, если человек не отзовется, когда другому понадобится помощь. «Вероятно, когда люди верят, что могут оказать больше поддержки друзьям и семье, эти отношения особенно полезны и снимают стресс, снижая уровень воспаления», — отметили ученые.

Более того, наиболее заметной связь оказалась у женщин. «Это отражает идею о том, что социальные отношения для них зачастую важнее, чем для мужчин. Но размер нашей выборки был недостаточно велик, чтобы убедительно это показать. Будем изучать вопрос дальше», — подытожили авторы работы.

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