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Двух нелегалов, попавших в ЕС из Беларуси, нашли под прицепом грузовика в Хельсинки

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  • 1.12.2021, 16:56
  • 3,768
Двух нелегалов, попавших в ЕС из Беларуси, нашли под прицепом грузовика в Хельсинки

Грузовик прибыл на пароме из Таллинна.

Пограничный контроль в порту Хельсинки обнаружил под прицепом грузовика двух иракцев, сообщает пограничное ведомство Финляндии.

Грузовик прибыл на пароме из Таллинна. У мужчин не было документов для въезда в страну, они не получили травм, но сильно замерзли. Предполагается, что они могли попасть в Финляндию из Беларуси. Проводится расследование.

По словам представителя погранслужбы Юхо Силланпяя, ранее подобных случаев в Финляндии не выявлялось.

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