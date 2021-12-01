Двух нелегалов, попавших в ЕС из Беларуси, нашли под прицепом грузовика в Хельсинки

Двух нелегалов, попавших в ЕС из Беларуси, нашли под прицепом грузовика в Хельсинки3
- 1.12.2021, 16:56
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Грузовик прибыл на пароме из Таллинна.
Пограничный контроль в порту Хельсинки обнаружил под прицепом грузовика двух иракцев, сообщает пограничное ведомство Финляндии.
Грузовик прибыл на пароме из Таллинна. У мужчин не было документов для въезда в страну, они не получили травм, но сильно замерзли. Предполагается, что они могли попасть в Финляндию из Беларуси. Проводится расследование.
По словам представителя погранслужбы Юхо Силланпяя, ранее подобных случаев в Финляндии не выявлялось.