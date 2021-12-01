Главная идея выступления Зеленского в Верховной Раде 4 Владимир Фесенко

1.12.2021, 17:22

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Владимир Зеленский

От чего будут зависеть дальнейшие политические перспективы украинского президента.

Нынешнее Послание приурочили к 30-летию всеукраинского референдума о независимости Украины. И главная идея выступления Президента в этом контексте состояла в том, что мало получить независимость, надо сделать страну успешной. И нужен мощный экономический импульс для дальнейшего развития и модернизации Украины. Посылы правильные. А вот сделать это очень непросто, как показал опыт всех предшественников Зеленского. Мало поставить правильные задачи, надо продумать и запустить эффективные механизмы их реализации.

Сегодняшнее Послание Верховной Раде – это еще и отчет Президента Зеленского о первой половине своего правления. Естественно, акцент сделан на достижениях. Было бы странно, если бы было наоборот. Но одновременно заявлены и планы на будущее. И вот здесь президентской команде и правительству надо уже сейчас заняться тщательной подготовкой операционной программы и административно-экономических механизмов реализации тех предложений, которые были представлены сегодня Владимиром Зеленским.

В частности, это касается очень интересной инициативы об «экономическом паспорте украинца» (счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты за использование недр). Надо использовать уже имеющийся международный опыт. При этом чисто политически это должно показать, что ренту на природные ископаемые должны присваивать не олигархи (как это делали Ахметов и другие), и не абстрактное государство, а что она может использоваться в интересах конкретных людей, как социальный капитал на будущее.

То же самое касается и другой амбициозной инициативы - программы кредитования "Украинская мечта". В прошлом и нынешнем году уже были попытки реализовать программы льготного кредитования. И пока это опыт очень неоднозначный. Так что необходимо провести определенную работу над ошибками, прежде чем начинать новую программу льготного кредитования.

В целом же главный акцент в Послании правильно сделан именно на социально-экономических задачах. В этом состоит общественный интерес (и здесь нет идеологических противоречий, раскалывающих общество). И от успешности их реализации будут зависеть дальнейшие политические перспективы Президента Зеленского.

Владимир Фесенко, «Фейсбук»

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