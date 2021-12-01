Агротрэш по-лукашенковски

Агротрэш по-лукашенковски2
- Telegram-канал Белорусское объединение рабочих
- 1.12.2021, 17:49
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Об особенностях чиновничьих открываний всего и вся.
Уже никого не удивляют помпезные открытия чего бы то ни было: туалетов, коровников, туалетов в коровниках и так далее. Но упорные белорусские чиновнички стараются сделать все, чтобы вы сказали: «такого я точно не ожидал!» Поэтому кроме стандартных ленточек и шариков решили добавить батюшку с молитвами и местный хор. Именно так и поступили Слонимские чиновники на открытии станции обезжелезивания воды в агрогородке Костровичи.
Все бы ничего, да только людей забыли позвать.
Хотя, о чем это мы? Зачем там люди? Это все делается просто так и явно не для людей. Люди пусть отрабатывают свою нищенскую жизнь.
А тот, кто не хочет продолжать влачить жалкое существование, знает, что можно и нужно сделать. Просто останьтесь дома.
Бастуй, Беларусь
Telegram-канал Белорусское объединение рабочих