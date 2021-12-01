Как идея с карточками на продукты возвращает власти в СССР 1 1.12.2021, 17:57

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Что известно о новой инициативе правительства.

Заместитель премьер-министра Александр Субботин заявил, что правительство планирует сократить перечень товаров, цены на которые подлежат государственному регулированию, но одновременно ввести бонусные карточки для малоимущих слоев населения. Belsat.eu разбирался, что это значит и можно ли говорить о возвращении в Беларусь элементов карточной системы советского образца.

Что было заявлено

На этой неделе вице-премьер Александр Субботин заявил, что правительство планирует скорректировать постановление №100. Этот документ, который был принят в феврале этого года, предусматривает государственное регулирование цен на 62 вида социально значимых товаров (в основном продуктов питания, но в том числе в список входила туалетная бумага и спички) и 50 видов лекарств. Постановление запрещало повышать цены на эти товары более чем на 0,2% в месяц.

Субботин подчеркнул, что это была вынужденная мера, но она влияет на финансовое положение предприятий, поэтому насчет будущего документа есть разные мнения. Вице-премьер отметил, что постановление №100, скорее всего, останется, но перечень социально значимых товаров сократят с 62 до 17.

Также в перспективе рассматривается переход к «адресной помощи».

«В каком формате это будет? Думаю, вскоре вы увидите. С сетями разговор на эту тему уже состоялся. Возможно, будут какие-то бонусные карточки для пенсионеров, малоимущих, многодетных семей», — сообщил он.

Субботин не уточнил, по какому принципу такие карточки будут работать и на какой объем помощи они будут рассчитаны.

Что это может означать

Аналитик East Center / ISANS Андрей Елисеев в своем блоге сравнил так называемые бонусные карточки с продуктовыми карточками, которые действовали в советские времена. Эксперт полагает, что нейтральное по смыслу название «бонусные карточки» выбрано просто «чтобы сильно не будоражить общественность».

Елисеев провел параллели с постановлением Совета Министров Беларуси №423 от 14 ноября 1991 года, когда были введены в оборот адресные купоны на покупку товаров. «Как раз практически на 30-летие исторического ноябрьского постановления и объявили про “бонусные карты”. Воистину, история повторяется в виде фарса», – пишет он.

Карточки и купоны. В чем разница и как это работает?

Первый опыт введения карточек на продукты историки относят ко временам Великой Французской революции. В современном понимании карточная система впервые получила массовое распространение в период Первой мировой войны, когда ряд европейских стран были вынуждены таким образом бороться против дефицита. Но прежде всего карточная система ассоциируется с СССР и странами социалистического лагеря, ведь только там население регулярно сталкивалось с дефицитом даже в абсолютно мирные времена – в том числе в 80-е и начале 90-х.

При этом нужно различать карточную систему и систему купонов. Карточки – это не бесплатная помощь, а разрешение на «отоварку» в пределах определенной суммы. То есть деньги все равно нужно платить, но без карточки товар не продадут. Смысл системы заключается в нормировании объемов продажи дефицитных товаров, чтобы исключить угрозу их полного исчезновения с внутреннего рынка.

Купоны, в свою очередь, можно рассматривать как определенную замену денег. Они предусмотрены не для всего населения, а только для бедных слоев – то есть людей, у которых может просто не хватать денег на те или иные товары первой необходимости. С дефицитом в стране это напрямую не связано.

Система купонов работает в том числе в успешных, развитых государствах. Например, в США действует федеральная программа SNAP (ранее ее называли «программа продуктовых билетов» – food stamps), которая предусматривает, что американцы с доходом ниже определенного уровня могут рассчитывать на государственную помощь на покупку продуктов питания. Например, по состоянию на 2016 год такую помощь в США получали 43,2 млн человек.

Нечто подобное в 2017 году хотели ввести в России – речь тогда шла о помощи малоимущим с зачислением на специальные карточки «эквивалента денежных средств», баллов и бонусов. Предполагалось, что за них можно будет купить некоторые продукты. Но эти инициатива в России так и не была реализована.

Вице-премьер Александр Субботин не рассказал деталей того, как должны работать бонусные карточки, но по смыслу его высказывания идея правительства пока ближе к системе купонов, чем к действовавшей в СССР карточной системе.

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