Ученые: В Арктике вскоре вместо снега будут идти дожди 7 1.12.2021, 18:45

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Резкий сдвиг климата может произойти гораздо быстрее, чем предполагалось.

Ученые провели исследование, которое показало, что вскоре дожди заменят снегопады в качестве наиболее распространенных видов осадков Арктики. Произойдет это из-за изменений климата и нагревания северного полярного региона нашей планеты, сообщает The Guardian.

На сегодняшний день в Арктике выпадает больше снега, чем дождя. Но к концу столетия эти осадки поменяются местами: над морями и сушей региона будет выпадать гораздо больше дождей, чем снегопадов.

Это произойдет при повышении средней температуры на три градуса Цельсия. Если соглашения, заключенные на недавнем саммите Cop26, достигнут своих целей, повышение температуры удастся сдержать в пределах 2,4 градуса Цельсия. Но даже при росте температуры на 1,5-2 градуса Цельсия, в Гренландии и Северном море будет идти больше дождей, чем снегопадов.

Ученые использовали новейшие климатические модели, которые показали, что замена снега дождем произойдет на десятилетия раньше, чем предполагалось. Осень станет сезоном с наиболее резкими климатическими изменениями. Так, если выбросы углекислого газа не сократятся, в центральной Арктике осенью будет выпадать больше дождей, чем снега, уже в 2060-2070 годам, а не к 2090, как считалось ранее.

По словам исследователей, последствия таких изменений будут «серьезными» - от ускорения глобального потепления и подъема уровня моря, до таяния вечной мерзлоты и массового голода северных оленей. Ученые предполагают, что нагревание Арктики может привести к усугублению экстремальных явлений, таких как ураганы, наводнения и жара, в Европе, Азии и Северной Америке.

«То, что происходит в Арктике не остается только там. Вы можете думать, что Арктика далека от вашей повседневной жизни, но на самом деле температура там настолько повысилась, что это повлияет на юг. В центральной Арктике, где, как представляется, осенью должен идти снег, мы видим ранний переход к ливням. Это будет иметь серьезные последствия. Арктика со стабильными снегопадами очень важна для всего в этом регионе, а также для глобального климата, поскольку отражает много солнечного света», - заявила Мишель Маккристал из Манитобского университета в Канаде.

«Новые модели не могут быть более ясными: если не остановить потепление в будущем Арктика станет более влажной, моря, когда-то покрытые льдом, откроются, снег станет дождем», - заявил один из авторов нового исследования Джеймс Скрин из Университета Эксетера.

Ученые уже давно предупреждают о том, что в будущем количество осадков в Арктике увеличится из-за того, что все больше воды испаряется из более теплых и свободных ото льда морей. Но новое исследование показало, что к 2100 году здесь будет выпадать больше дождей, чем снега.

Снег важен для появления морского льда зимой, поэтому меньшее количество снега означает меньшее количество льда и большее количество тепла, поглощаемое открытыми морями. Исследования показывают, что в Гренландии увеличивается количество ливней, что ускоряет сползание ледников в океан и, как следствие, приводит к повышению уровня моря, что несет угрозу многим прибрежным районам.

Большая часть земли в Арктике – это тундра, покрытая вечной мерзлотой, но увеличение количества дождей изменит это.

«Вы заливаете землю теплой водой, которая может растопить вечную мерзлоту, что станет большой проблемой, поскольку, как мы знаем, она является мощным поглотителем углерода и метана», - заявила Маккристалл.

Все это приведет к таянию важных ледяных дорог, наводнениям и угрожает голодом местным животным. Когда дождь выпадает на снег и замерзает, они не могут питаться. Пострадать могут популяции северных оленей и овцебыков, которые не смогут добраться до травы.

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