США и ЕС готовят дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко 2 1.12.2021, 19:01

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Энтони Блинкен

Фото: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон совместно с западными союзниками готовит дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко, передает interfax.ru.

"В свете подрывной деятельности режима Лукашенко Совет НАТО приостановил сотрудничество с Беларусью. США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками", - сказал он в среду на пресс-конференции в Риге.

"Мы призываем режим прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия, мы возложим на режим ответственность за проявление неуважения к демократии, правам человека и верховенству права", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось о том, что ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за конфликта с мигрантами на польско-белорусской границе.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

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