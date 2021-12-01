закрыть
1 декабря 2021, среда, 21:02
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

США и ЕС готовят дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко

2
  • 1.12.2021, 19:01
  • 8,718
США и ЕС готовят дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко
Энтони Блинкен
Фото: Reuters

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон совместно с западными союзниками готовит дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко, передает interfax.ru.

"В свете подрывной деятельности режима Лукашенко Совет НАТО приостановил сотрудничество с Беларусью. США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками", - сказал он в среду на пресс-конференции в Риге.

"Мы призываем режим прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия, мы возложим на режим ответственность за проявление неуважения к демократии, правам человека и верховенству права", - отметил Блинкен.

Ранее сообщалось о том, что ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за конфликта с мигрантами на польско-белорусской границе.

В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.

Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Декабрьские вечера с поддоном и каской
Декабрьские вечера с поддоном и каской Владимир Халип
Крым и поддонок
Крым и поддонок Андрей Санников
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки»
Лукашенко начинают ненавидеть даже «ябатьки» Артем Черников
Служил Гаврила игуменьей
Служил Гаврила игуменьей Ирина Халип