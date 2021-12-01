США и ЕС готовят дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко

США и ЕС готовят дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко2
- 1.12.2021, 19:01
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Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что Вашингтон совместно с западными союзниками готовит дополнительные санкции в отношении режима Лукашенко, передает interfax.ru.
"В свете подрывной деятельности режима Лукашенко Совет НАТО приостановил сотрудничество с Беларусью. США готовят дополнительные санкции в тесном сотрудничестве с ЕС и другими партнерами и союзниками", - сказал он в среду на пресс-конференции в Риге.
"Мы призываем режим прекратить использовать мигрантов в качестве политического оружия, мы возложим на режим ответственность за проявление неуважения к демократии, правам человека и верховенству права", - отметил Блинкен.
Ранее сообщалось о том, что ЕС готовит шестой пакет санкций в отношении режима Лукашенко из-за конфликта с мигрантами на польско-белорусской границе.
В последние месяцы Польша, Литва и Латвия столкнулись с наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси, страны Запада обвиняют в этом власти в Минске.
Напряженность на границе Беларуси и Польши особенно возросла с начала ноября, когда тысячи мигрантов собрались на границе, многие из них предпринимали попытки прорваться через пограничные заграждения.