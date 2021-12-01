Назван самый дорогой город для жизни
- 1.12.2021, 20:14
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Угадаете — какой?
Город Тель-Авив (Израиль) впервые возглавил рейтинг городов с самым дорогим уровнем жизни. Об этом сказано в исследовании аналитического подразделения Economist Intelligence Unit британской компании Economist Group, результаты которого опубликованы 1 декабря.
Город возглавил рейтинг в связи с ростом курса шекеля к доллару США, а также роста цен на продовольствие, алкогольные напитки и общественный транспорт.
Второе место разделили Париж и Сингапур, на третьем – Цюрих, четвертое место у Гонконга. Также в десятке самых дорогих городов мира – Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.