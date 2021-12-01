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Назван самый дорогой город для жизни

  • 1.12.2021, 20:14
  • 5,740
Назван самый дорогой город для жизни

Угадаете — какой?

Город Тель-Авив (Израиль) впервые возглавил рейтинг городов с самым дорогим уровнем жизни. Об этом сказано в исследовании аналитического подразделения Economist Intelligence Unit британской компании Economist Group, результаты которого опубликованы 1 декабря.

Город возглавил рейтинг в связи с ростом курса шекеля к доллару США, а также роста цен на продовольствие, алкогольные напитки и общественный транспорт.

Второе место разделили Париж и Сингапур, на третьем – Цюрих, четвертое место у Гонконга. Также в десятке самых дорогих городов мира – Нью-Йорк, Женева, Копенгаген, Лос-Анджелес и Осака.

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