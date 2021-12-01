Проханов: Лукашенко чувствует, что ему готовят Гаагу, железную клетку 10 1.12.2021, 20:18

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Самозванца загнали в угол.

Российский писатель и журналист Александр Проханов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» – о последних высказываниях самозванца.

― Конечно, Лукашенко затравили, конечно, загнали в угол. Причем загнали в угол не только политически, а личностно. Мне кажется, Александр Григорьевич, он чувствует, что ему готовят расправу, ему готовят Гаагу, ему готовят железную клетку. И то, что он сейчас совершает, это во многом и психологический эффект, - сказал Проханов.

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