Что сейчас с «Гродно Азот», который попадет под санкции

Что сейчас с «Гродно Азот», который попадет под санкции3
- 1.12.2021, 21:05
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Убытки в десятки миллионов долларов.
По словам источника «Радыё Свабода» в Брюсселе, в новый пакет санкций Евросоюза войдут 17 официальных лиц и 11 организаций Беларуси. Санкции будут утверждены 1 декабря, а вступят в силу 2 декабря. В том числе под санкции попадет «Гродно Азот».
За год - убыток 85 млн руб
Согласно отчету за прошлый год, размещенному на едином портале финансового рынка, в прошлом году «Гродно Азот» работал с дефицитом в 85,1 млн рублей. В 2019 году компания получила прибыль 82,3 млн руб.
Также выросла задолженность компании: долгосрочные обязательства сейчас составляют 189,5 млн рублей (в 2019 году было 159 млн), краткосрочные - 453,2 млн рублей (на конец 2019 года было 360 млн рублей).
54,4% экспорта калийных удобрений приходится на ЕС
Белстат скрывает оперативную статистику по экспорту минеральных продуктов и азотных удобрений. По имеющейся статистике, в прошлом году экспорт азотных удобрений составил 181 миллион долларов в год.
54,4% этого экспорта приходится на страны ЕС, откуда азотные удобрения были экспортированы на сумму 98,4 миллиона долларов. Больше всего азотных удобрений у Беларуси закупила в ЕС Франция - 50,4 миллиона долларов, Нидерланды - 15,6 миллиона долларов, Литва - 14 миллионов долларов.