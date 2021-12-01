Белорусские сигареты задержали в России
- 1.12.2021, 21:11
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Фотофакт.
Партию белорусских сигарет задержали на трассе М1 в Смоленской области. Сигареты перемещались в автомобиле, который вез из Минска в Москву расходные материалы для принтеров, лабораторное оборудование и медреагенты.
Российские таможенники остановили автомобиль на трассе возле населенного пункта Красная Горка и отправили его на рентген, где выяснилось, что кроме заявленного груза в автомобиле находятся 157 тысяч пачек белорусских сигарет, сообщает Центральное таможенное управление ФТС России.