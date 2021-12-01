AFP: США «очень скоро» объявят о новых санкциях против режима Лукашенко
- 1.12.2021, 21:27
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Санкции США согласованы с ЕС.
США "очень скоро" введут санкции против Беларуси. Ранее в Евросоюзе согласовали пятый пакет ограничений в отношении белорусских компаний, военных и чиновников.
Об этом сообщает AFP News.
Как сообщил агентству представитель американского правительства, США "очень скоро" объявят о новых санкциях против Беларуси.
"Я думаю, что очень скоро вы увидите пакет санкций, который был согласован» между США и Евросоюзом", - сказал чиновник.
Других подробностей собеседник издания не привел.