Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина» 11 1.12.2021, 22:03

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Алек Болдуин

Актер заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета.

Актер Алек Болдуин сделал заявление о стрельбе на съемках фильма «Ржавчина». Об этом сообщает Reuters.

Болдуин заявил, что не нажимал на спусковой крючок пистолета, в результате выстрела из которого смертельные ранения получила оператор Галина Хатчинс.

Ранее сообщалось, что 22 октября во время съемок одной из сцен вестерна «Ржавчина» Алек Болдуин выстрелил из пистолета, который должен был быть заряжен холостыми патронами, но они оказались боевыми. В результате погибла оператор Галина Хатчинс, режиссер картины Джоэл Соуса получил ранения.

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