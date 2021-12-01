Мигрант: Мы хотели пойти на акцию протеста в Минске

Мигрант: Мы хотели пойти на акцию протеста в Минске4
- 1.12.2021, 22:20
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Митинг мигрантов был запланирован на 26 ноября в столице Беларуси.
Курдский журналист Sardar Sattar опубликовал в твиттере видео, снятое мигрантом в логистическом центре в Брузгах:
«Лукашенко пришел к нам, но ничего не сделал. Он сказал, что мы можем остаться в лагере, но каждую ночь приходит полиция и заставляет нас пересекать границу. Нам угрожают депортацией. Мы хотели пойти на акцию протеста 26 ноября (Минск), чтобы спросить о наших правах. Они нас не отпустили».
Something about the situation of migrants in #Bruzgi camp in Belarus @SardarSattar @franakviacorka @VoicesBelarus @abdullahawez @Abdul_Matar @olga_karatch #HybridWar #MigrationCrisis https://t.co/xHfmZGubBp— Numa (@Numa11640134) December 1, 2021