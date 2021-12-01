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Мигрант: Мы хотели пойти на акцию протеста в Минске

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  • 1.12.2021, 22:20
  • 11,610
Мигрант: Мы хотели пойти на акцию протеста в Минске

Митинг мигрантов был запланирован на 26 ноября в столице Беларуси.

Курдский журналист Sardar Sattar опубликовал в твиттере видео, снятое мигрантом в логистическом центре в Брузгах:

«Лукашенко пришел к нам, но ничего не сделал. Он сказал, что мы можем остаться в лагере, но каждую ночь приходит полиция и заставляет нас пересекать границу. Нам угрожают депортацией. Мы хотели пойти на акцию протеста 26 ноября (Минск), чтобы спросить о наших правах. Они нас не отпустили».

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