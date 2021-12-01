СБУ задержала «диверсантов», которые координировали движения толпы мигрантов из Беларуси 1.12.2021, 22:30

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В учениях принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы и Нацгвардии Украины.

Сотрудники силовых структур Украины в рамках спецоперации "Полесье" в Волынской области возле границы с Беларусью провели учения по задержанию "диверсантов", которые, согласно легенде, координировали движения толпы нелегальных мигрантов. Об этом 1 декабря сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины (СБУ).

"Силовики отработали алгоритмы совместных действий при возможных попытках "прорыва" нелегалов. Для выявления и фиксации соответствующих правонарушений участники учебной операции задействовали новейшие технические средства, в том числе беспилотные летательные аппараты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе учений спецназ СБУ "оперативно обнаружил и задержал" группу "диверсантов", а сотрудники других правоохранительных органов "пресекли попытки нелегального перемещения большого количества "мигрантов" на территорию Украины".

В учениях принимали участие подразделения СБУ, Нацполиции, Госпогранслужбы (ГПСУ), Нацгвардии, а также представители органов исполнительной власти и местного самоуправления, подчеркнули в спецслужбе.

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