Овечкин о белорусе Протасе: Из него должен получиться очень хороший хоккеист

Овечкин о белорусе Протасе: Из него должен получиться очень хороший хоккеист1
- 1.12.2021, 22:40
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Именитый хоккеист «Вашингтона» дал оценку белорусскому нападающему.
Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал оценку белорусскому нападающему Алексею Протасу.
«Он набирается уверенности с каждым матчем. Мы объясняем ему различные ситуации на льду.
Пока что он растёт и учится, но из него должен получиться очень хороший игрок. Для нашей команды здорово, что в этом сезоне к нам присоединились несколько молодых ребят, которые смогли сыграться с более опытными парнями», – сказал Овечкин.
В текущем сезоне НХЛ Протас провел 12 матчей за «Кэпиталс», отличился 1-й заброшенной шайбой и 3 голевыми передачами.