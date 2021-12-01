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Овечкин о белорусе Протасе: Из него должен получиться очень хороший хоккеист

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  • 1.12.2021, 22:40
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Овечкин о белорусе Протасе: Из него должен получиться очень хороший хоккеист
Александр Овечкин
Фото: Global Look Press

Именитый хоккеист «Вашингтона» дал оценку белорусскому нападающему.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин дал оценку белорусскому нападающему Алексею Протасу.

«Он набирается уверенности с каждым матчем. Мы объясняем ему различные ситуации на льду.

Пока что он растёт и учится, но из него должен получиться очень хороший игрок. Для нашей команды здорово, что в этом сезоне к нам присоединились несколько молодых ребят, которые смогли сыграться с более опытными парнями», – сказал Овечкин.

В текущем сезоне НХЛ Протас провел 12 матчей за «Кэпиталс», отличился 1-й заброшенной шайбой и 3 голевыми передачами.

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