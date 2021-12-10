Байден - Зеленскому: США готовы к беспрецедентным мерам в случае агрессии России против Украины 10.12.2021, 8:04

Переговоры президентов длились полтора часа.

Президент США Джо Байден на переговорах с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что США вместе с союзниками готовы к беспрецедентным санкциям, в случае агрессии России против Украины.

Об этом шла речь 9 декабря во время полуторачасового разговора Джо Байдена и Владимира Зеленского, сказал в эфире программы «Право на власть» руководителя офиса украинского президента Андрей Ермак, передает «Голос Америки».

«Президенты начали с самого главного. Байден рассказал Зеленскому о его саммите с Путиным. Также, безусловно, они говорили и о других вопросах, но я хотел бы остановиться на основных тезисах. Байден, как об этом уже говорили после разговора с Путиным, очень откровенно сказал ему и предупредил о последствиях, если Россия примет решение по эскалации или вторжению», – заявил Андрей Ермак, сообщает РБК-Украина.

По его словам, Байден и Зеленский обсудили членство Украины в НАТО.

«О членстве в НАТО, о курсе на членство в НАТО Байден очень четко сказал - решение о вступлении в НАТО - это только решение украинского народа. И он этот вопрос даже не был готов обсуждать. Это зависит от Украины и членов НАТО», – подчеркнул Андрей Ермак.

В ходе разговора президент Владимир Зеленский поднимал вопрос о российском газопроводе «Северный поток-2».

«Президент поднимал вопросы относительно «Северного потока-2» и предупреждений, которые мы получали, относительно не только угрозы вторжения, а также вопросов внутренней дестабилизации», – добавил глава офиса президента Украины.

По итогам переговоров с Джо Байденом президент Украины сделал запись в своем Твиттере.

«Президент США ознакомил меня с содержанием его переговоров с Владимиром Путиным. Также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта в Донбассе. Затронули ход внутренних реформ в Украине», – написал Владимир Зеленский.

На сайте президента Украины отмечается, что Владимир Зеленский поблагодарил Джо Байдена за последовательную, твердую и решительную поддержку суверенитета и территориальной целостности государства и подтвердил непреклонную настроенность на поиск путей к миру в Донбассе.

Стороны скоординировали позиции по дальнейшим шагам в этом направлении. Владимир Зеленский подчеркнул, что «у нас есть четкие предложения по разблокированию мирного процесса и мы готовы обсуждать их в разных форматах».

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