Появились графики работы «тунеядских» комиссий на 2022 год 10.12.2021, 8:09

Кто попал в базу?

Чиновники начали публиковать графики работы «тунеядских» комиссий на 2022 год. Заседания намерены проводить дважды в месяц, как и в нынешнем году. К началу марта власти должны в очередной раз обновить «тунеядскую» базу. Те, кто попадет в нее и у кого есть в собственности жилье, будут выставлять по полным тарифам платежи за газоснабжение, отопление и горячую воду, сообщает zerkalo.io.

Как и в этом году, в 2022-м заседания «тунеядских» комиссий будут устраивать дважды в месяц. Среди первых опубликовал расписание заседаний на январь-март следующего года Лунинецкий райисполком. Комиссия будет с в побираться в первую и третью среду месяца. В комиссию входит больше 15 человек. Среди них в том числе — председатель городского Совета депутатов, заместитель председателя горисполкома, представители службы занятости, отдела внутренних дел, ЖКУ, профсоюзов, городской поликлиники, военный комиссар.

Успеть в январе подтвердить занятость, чтобы не попасть в базу

Тунеядскую базу обновляют ежеквартально. В следующий раз — в начале марте. Но чтобы не попасть в базу, до 21 января нужно успеть предоставить в «тунеядскую» комиссии по координации работы по содействию занятости документы, которые подтверждают занятость. Сделать это нужно для того, чтобы не попасть в обновленную в начале февраля базу.

К примеру, для тех, кто трудится за границей, подтверждающим документом может быть копия трудового договора — контракта. Также доказательством послужит копия свидетельства, разрешения, лицензии на ведение адвокатской, нотариальной деятельности. Человек может предоставить копии и других документов, доказывающих, что он работает за границей.

Белорусам, которые учатся на дневной форме в других странах, можно взять справку из их учреждения образования. Подтвердить учебу за границей возможно и копией договора на оказание образовательных услуг или другими документами, доказывающими факт обучения.

При этом важно, чтобы документы были официально переведены на один из государственных языков — русский или белорусский.

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