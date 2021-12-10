Медики выяснили, во сколько раз «Омикрон» заразнее «Дельты» 10.12.2021, 8:14

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Исследование провели в Японии.

Штамм коронавируса «Омикрон» распространяется на ранней стадии заболевания в четыре раза активнее, чем вариант «Дельта». К такому выводу пришли японские ученые в ходе исследования.

Об этом сообщает Bloomberg.

«По данным исследования, проведенного японским ученым, консультирующим министерство здравоохранения страны, штамм «Омикрон» в 4,2 раза чаще передается на ранней стадии, чем Дельта. Это открытие может подтвердить опасения по поводу заразности нового штамма», — пишет издание.

К таким результатам пришел Хироши Нисиура, профессор наук о здоровье и окружающей среде в Киотском университете, специализирующийся на математическом моделировании инфекционных заболеваний. Он проанализировал данные генома у южноафриканцев в провинции Гаутенг.

«Вариант Омикрон заразнее, он преодолевает иммунитет, выработанный как естественным путем, так и с помощью вакцинации», — заявил Хироши Нисиура.

При этом уточняется, что при штамме Омикрон заболевание протекает в основном в легкой форме, тяжелых случаев болезни наблюдается мало.

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