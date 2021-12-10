Спецоперация «Бомба» против Лукашенко прошла успешно 10.12.2021, 8:20

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Капкан захлопнулся, вызвав шок системы.

По имеющейся информации, заявление польского Агентства внутренней безопасности (ABW) относительно "силовой" посадки "рейса Протасевича" вызвало шок системы, которая уже перестала даже ждать расследования, авторам которого втюхали всю макулатуру, что у них была в отделе, пишет телеграм-канал CYNIC.

Дополнительные подробности информации о причастности КГБ к операции по перехвату самолета Варшава по-прежнему держит в закрытом формате и доступа к ним нет у представителей режима, что вызывает панику у Минска, поскольку нет способа адекватного (и даже неадекватного) реагирования. Это необходимо для того, чтобы Минск окончательно заврался и вышел сам на себя.

Материал от сбежавшего диспетчера действительно стал "бомбой", спусковой механизм для которой устанавливал Запад, чтобы не скомкать санкции по "делу мигрантов". Спецоперация прошла успешно. Следующий список (тот самый, в котором ожидается до 300 физических и юридических лиц) будет связан с "бомбой" в лице расследования по "рейсу Протасевича".

Через сотрудничающие с американской стороной медиа удалось за один день максимально распространить информацию о руке КГБ в проекте.

"Слив" информации такого уровня не ожидался, поэтому в ведомствах ощущается атмосфера паники и отчаяния.

Как сообщают источники, Лукашенко намеренно толкали к частому упоминанию расследования по самолету в издевательском тоне. Так в кулуары был запущен слух о том, что "отчет" не будет опубликован в принципе. В дальнейшем запустили дезинформацию, что "отчет" не нашел прямых доказательств причастности белорусских спецслужб к операции.

Когда Лукашенко артикулировал в своих "выездных" интервью и "прямых спичах" к информации об отсутствии "отчета", тогда ложное понимание в системе укоренялось. ("Его вели на эшафот, заставляя думать, что это его выбор")

Американские санкции отгремели - в Литве две просьбы об отставке (МИД и транспорт) - здесь завязывается новый узел давления на калийку. Он будет "фоновым" для вскрытия схем "обхода". Естественно в нем нет случайности. Даты согласованы. И благодарю за мужество тех, кто готов пожертвовать в краткосрочной перспективе карьерой ради достижения справедливости.

Минск получит совсем не тот отчет, что он ожидал. Там есть много вкусненького. Этот капкан также захлопнулся.

P. S. "Пиратство" и "государственный терроризм" на подходе. Йо-хо-хо и бутылка рому.

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