«На отопление уходит 520 рублей в месяц» 22 10.12.2021, 8:28

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С чем столкнулись минчане, которые уехали из столицы в деревню.

Рядом с Радошковичами есть удивительное место с озерами, водопадами, подвесными мостами и искусственными островами. О гидропарке недалеко от Минска Onlíner рассказывал несколько лет назад. Кто-то подумал — отличный план на выходные, но Руслан и Лена взглянули на ситуацию глубже. Семья продала столичную недвижимость и купила участок в соседней деревне Удранка. Ребята рассказали нам о стройке, плюсах и минусах загородной жизни и о том, как планируют развивать эту местность.

«Поняли, что слишком молодые для своего дома»

Пара вместе уже около 20 лет. Сначала, как это часто водится, снимали квартиру в Каменной Горке, через 5 лет накопили на собственные метры. Постепенно супруги задумались о строительстве своего первого загородного дома. Но признаются — «были молодые, не втянулись».

— Первый дом построили в деревне в двух километрах отсюда, на родине моей бабушки, — рассказывает Руслан. — Место для семьи знаковое, купили участок, построились. Пять лет там прожили, но поняли, что слишком молодые для своего дома. Не прижились, поменяли на однушку на Неманской и вернулись к городскому образу жизни.

— Если честно, та деревня мне не очень нравится, — признается хозяйка. — Съездить к бабушке — хорошо, но жить постоянно — дело другое. Локация без леса, дом к дому, рядом много любителей выпить — не было ощущения уединения. А эту деревню все время проезжали по дороге в Минск и облизывались. Рядом гидропарк, водохранилище, лес — всегда хотелось жить именно здесь, но найти подходящий участок не могли.

Так семья вернулась в город, к прежней жизни. Мысли о загородном доме постепенно развеялись, но все изменил случай.

— Однажды лазила в интернете и, думаю, зайду на Onlíner, посмотрю, что продается в нашей деревне. Смотрю, а друг выставил дом как раз в Удранке! — вспоминает Лена. — Я мужу говорю — звони прямо сейчас: тянуть нельзя, надо брать!

Утром пара была уже на месте. Из увиденного: 15 соток прямо у леса, рядом река, на участке только фундамент, цена — ниже рынка.

— Мы договорились прямо там, даже не думая отдали задаток, довольные отъехали. К слову, спешка была не лишней: по дороге нас остановила машина — люди интересовались этим участком, но опоздали, — делятся ребята.

Собаки боялись соседи, это ускорило стройку

Строились не спеша: взяли взаймы деньги, возвели коробку, какое-то время просто ездили на участок на шашлыки. Ускориться пришлось, когда в семье появился питомец.

— Однажды я уговорила мужа купить собаку. Тут все и началось. Она у нас несколько специфическая, и когда я выходила с Интригой (так зовут бультерьера) на улицу, то ловила косые взгляды. Соседи боялись, постоянно приходилось выслушивать нотации, зачем мы купили такую опасную породу. Это подтолкнуло к мысли, что пора уже ехать жить в свой дом, — рассказывает хозяйка. — В течение нескольких месяцев две квартиры были проданы, дом достроен, мы собрали вещи и переехали.

Проект придумали сами

Дом площадью 120 квадратных метров Лена спроектировала сама. Специалистов заказывали только для того, чтобы утвердить проект (за услугу, кстати, отдали 500 рублей). Изначально собирались строить одноэтажный коттедж другой планировки, но на этапе стройки решили оставить мансарду открытой — уж больно понравилось ощущение пространства.

— Все в голове у жены — коробка, дизайн, планировка. Первый дом, к слову, тоже проектировали сами. Сначала хотели один этаж, а уже на этапе, когда стены стояли, решили не зашивать, а обыграть второй уровень, — говорит Руслан. — Конечно, пришлось помотаться, чтобы пересогласовать проект, но в итоге нам все подписали.

На строительство кирпичного дома у семьи ушло чуть больше трех лет. Из основных характеристик: фундамент — свайный, пирог стен — около 48 сантиметров (керамоблок, кирпич, утепление), крыша — металлочерепица с утеплением в 30 сантиметров.

— Решили строить из кирпича, потому что цена материала оказалась сопоставима с газосиликатными блоками, а качество было куда лучше. Что касается каркасников и в целом деревянных домов, то там масса вопросов по био- и огнезащите. Дерево гниет, выцветает, требует ежегодного ухода и дополнительного внимания. Кирпич — нет, — считает хозяин дома. — К слову, местный Радошковичский керамический завод продает хороший кирпич по отличной цене. Да, кладка стоит дороже, чем в случае с газосиликатом, но, на мой взгляд, если строишь на века, то экономить на этом не стоит. Дом получился очень теплый. Мы на днях приглашали специалистов с тепловизором — результат порадовал. Немного отрегулировали окна, в остальном — все отлично.

Многие работы пара делала сама, сложные задачи выполняли местные строители.

— Никаких бригад не вызывали, на каждый узкий вид работ нанимали ребят: кто-то клал кирпич, кто-то укладывал плитку и так далее. Конечно, люди разные, и без брака не обошлось, но ничего критичного. Вовремя меняли рабочих, и все. Тут главное — контроль, — отмечает Руслан.

К слову, одна из неудач постигла ребят на этапе возведения забора.

— Наняли рабочих, те залили фундамент, а через сезон он развалился. Знаю, что такие истории здесь не редкость, но мне удалось вернуть деньги за брак. В итоге пришлось переделывать, — добавил хозяин.

Интерьер дома

На 120 «квадратах» получилось организовать объединенную с кухней просторную гостиную, три спальни, санузел, котельную, мансардный этаж и террасу. В интерьере много дерева и натуральных материалов. Внутри тоже многое делали сами: обрабатывали и красили доску, собирали мебель. Элементы декора также дело рук владельцев.

Из интересных решений — ламинат на потолке. К слову, стыки закрывает обычная грубая бечевка.

Беседку строили из металла, так как «попали»

На участке обустроен навес для двух автомобилей, баня и беседка. Часть этих объектов пока не обшита, виной чему — цены на стройматериалы.

— Конечно, мы тоже попали на повышение цен. Активно начали строиться в апреле этого года и только в конце августа заехали. Именно поэтому беседка и навес не обшиты деревом, а укрыты тентами. Ну а как? Древесина подорожала колоссально! За куб не самой лучшей доски со скидкой просили 650 рублей — это очень большие деньги, — делится Руслан. — Возможно, мы вернемся к этому вопросу позже, но сейчас тратить столько на доску не готовы.

Удорожание древесины подтолкнуло ребят к поиску альтернатив. Так, к примеру, беседка на участке собрана по принципу каркасного домостроения, но каркасом служат легкие стальные тонкостенные конструкции (ЛСТК). Со слов Руслана, подобная конструкция (с различным заполнением) может использоваться для строительства практически всего, включая жилье. Цена вопроса — $220 за «квадрат» вместе с фундаментом и заполнением.

Воздушный тепловой насос для нагрева воды — что это и зачем?

Помимо всего прочего на участке установлено любопытное оборудование — воздушный тепловой насос. Суть системы — преобразование тепловой энергии окружающей среды (в данном случае воздуха) в энергию для отопления. В среднем из 1 кВт электричества насос может получать 4 кВт тепла. Со слов Руслана, насос работает по принципу кондиционера и на пике потребления из 4,5 кВт выдает 16 кВт тепла.

— Если коротко, то тепло можно брать из земли, воды или воздуха. Мы берем из воздуха. Сегодня, к примеру, на улице минус 15 градусов, но для системы это все равно плюс (если сравнивать с минус 30 градусами) — дельта трансформируется в тепло. Насос за счет сжатия догревает теплоноситель в компрессоре и отдает высокопотенциальную теплоту в отапливаемое помещение, — делится познаниями владелец. — Летом насос работает наоборот, охлаждая дом за счет выброса тепла из помещения в воздух снаружи.

Хитрое оборудование обошлось семье в $18 000 по курсу.

Сколько стоил дом

— Не хочется, чтобы звучало, будто денег не считаем, но стройка «тянет», и уследить за этим непросто. Сначала пытались отслеживать, потом как в прорубь. Все время были траты: вкладывались, брали взаймы, продавали гидроциклы — так и крутились, — с трудом отвечает на вопрос о ценах хозяин. — Если брать в целом, то себестоимость дома со всей начинкой, баней, подсобными помещениями, территорией, навесом, беседкой и забором составит около $165 000.

Подняв архивы, удалось раскопать и более конкретные цифры. Напомним, что они могут отличаться от актуальных цен, поскольку за последний год стройрынок пережил серьезную встряску:

фундамент (материалы и работа) —$4000 по курсу;

кирпичная коробка с утеплением (материалы и работа) — около $5500;

кровля — в пределах $6500;

окна (энергоэффективные, с установкой) — $4000—4500;

три мансардных окна — $2000;

система отопления и водоснабжения — $18 000.

— По моему опыту, больше всего «тянут» отделка и начинка. Вот здесь точных цифр не скажем, но траты были приличные, — дополняет хозяйка. — Из того, на чем точно не стоит экономить, — окна, фундамент, напольное покрытие и работы.

Минусы жизни за городом

Свой дом — удовольствие, но недешевое. По подсчетам Руслана, ежемесячно на дорогу в город и обратно уходит порядка 200 литров топлива — ребенок учится в Минске, иначе никак.

— Возим каждый день, сами ездим на работу. Но тут проблемы нет — до МКАД по трассе не больше 20 минут. В целом добираемся очень быстро, поэтому дискомфорта не чувствуем, — рассказывает хозяин.

Больше вопросов с интернетом и электричеством. Местная подстанция с нагрузкой не справляется, газа в деревне нет. В итоге чтобы отопить весь дом зимой, у семьи уходит 520 рублей в месяц. Ситуацию можно изменить, но долгая переписка с энергосбытом пока не принесла плодов.

— Несмотря на то что дом введен в эксплуатацию, проект по электричеству нам все еще не согласовали. Говорят, нет мощностей на подстанции, а потому до сих пор мы числимся стройплощадкой и платим по самым высоким тарифам (24 копейки за 1 кВт, тогда как для жилья — 8 копеек), — делится Руслан. — Если раньше было еще терпимо, то к зиме ситуация достигла критической отметки. Тратим на отопление уже 520 рублей в месяц, а холода только начались. Куда мы только ни писали... Изначально просили выделить 30 000 кВт, сейчас уже согласны хотя бы на 6000 — главное, с отметкой «с приготовлением пищи и нагревом воды», чтобы тариф был ниже. Мало того, у соседа из-за перепадов электричества телевизор сгорел. Мне пришлось вложиться в дополнительное оборудование, чтобы исключить просадки. Предварительно нам дали добро, но вопрос до сих пор в подвешенном состоянии. В остальном сплошные плюсы. Жить здесь действительно круто: рядом гидропарк, озеро, леса, до Минска недалеко.

Руслан и Лена не случайно выбрали местность у воды. Пара катается на вейках и гидроциклах, в планах — организовать новую зону отдыха и развивать туризм:

— Есть идея развивать эту местность, открыть вейк-парк, привлекать туристов. Здесь правда очень красиво и здорово, и мы хотим, чтобы такие места в Беларуси процветали.

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