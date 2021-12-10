Байден: Ничего об Украине без Украины 1 10.12.2021, 8:39

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джо байден

фото: getty images

Глава Белого дома заверил Владимира Зеленского в приверженности этому принципу.

Глава Белого дома Джо Байден заверил президента Украины Владимира Зеленского в том, что США действуют по принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины».

«Он подтвердил непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или дискуссий по Украине без Украины», — заявили в Белом доме.

Отмечается также, что Зеленский и Байден во время переговоров по телефону согласились в том, что дипломатия является лучшим средством решения конфликтов и призвали РФ снизить напряженность на границе.

«Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов сотрудничать в поддержку мер по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений, в поддержку Нормандского формата», — заявили в администрации Байдена.

7 декабря состоялись видеопереговоры Джо Байдена с Владимиром Путиным. Глава Белого дома выразил обеспокоенность США и их европейских партнеров наращиванием РФ сил у границ Украины и «ясно дал понять, что США и союзники отреагируют решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации».

Глава Кремля в ответ на предупреждения Байдена об угрожающих передвижениях российских войск вблизи украинских границ заявил, что «не следует перекладывать ответственность на плечи России», и обвинил НАТО в «наращивании военного потенциала у рубежей РФ».

Президенты договорились начать переговоры с крупными союзниками США по НАТО и Россией по поводу «опасений» Москвы, связанных с Альянсом.

9 декабря Владимир Зеленский провел переговоры с Джо Байденом. Они обсудили саммит последнего с Путиным, возможные форматы урегулирования войны на Донбассе, реформы в Украине и газопровод Северный поток-2.

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