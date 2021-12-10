Новый канцлер Германии назвал Лукашенко диктатором без легитимной поддержки среди населения 1 10.12.2021, 8:44

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Олаф Шольц

Тему Беларуси Олаф Шольц поднял на пресс-конференции в Берлине.

Новый канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал Александра Лукашенко диктатором, который «не имеет легитимности со стороны собственного населения», сообщает ТАСС.

Тему Беларуси в контексте миграционного кризиса Шольц поднял 9 декабря на пресс-конференции в Берлине по итогам совещания с премьер-министрами федеральных земель Германии.

— Совершенно ясно, что диктатор в Беларуси, а иначе его назвать нельзя, не имеет легитимности со стороны собственного населения и попытался посредством беженцев оказать давление, — сказал канцлер.

По оценке Шольца, приток мигрантов через Беларусь сейчас «по большей части остановлен», поскольку «ЕС и Германия оказали очень много давления и дали четкие указания авиакомпаниям, аэропортам, поговорив со многими странами, откуда отправлялись авиарейсы в Беларусь».

О Беларуси говорила в четверг и новая глава МИД ФРГ Анналена Бербок во время своего первого в новой должности визита в Брюссель.

«Мы обсудили ситуацию в Беларуси и обстановку на наших внешних границах. Мы согласны с тем, что ЕС должен и дальше усиливать давление на режим в Минске», — цитирует Бербок ТАСС.

В среду, 8 декабря, социал-демократ Олаф Шольц официально стал новым канцлером Германии. За него отдали голоса 395 депутатов Бундестага, против высказались 303 парламентария. Он сменил на этой должности Ангелу Меркель.

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