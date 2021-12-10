Ингрида Шимоните: Литва найдет способ расторжения договора с «Беларуськалием» 8 10.12.2021, 9:05

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Ингрида Шимоните

Премьер-министр выступила перед депутатами Сейма.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что правительство найдет способ расторжения договора с «Беларуськалием» о транзите удобрений, чтобы литовская сторона не подвергалась рискам финансового ущерба.

Об этом она заявила, выступая в Сейме.

«Я хочу подчеркнуть, что санкции США, которые являются первичными и применяются к американским предприятиям, не имеют прямого действия в Литве, и поэтому нам не нужно рассматривать вопрос о применении санкций, как это кажется многим, но вопрос о действительности договора. Это совсем другое дело. Мы обязательно найдем решения о расторжении договора таким образом, чтобы Литовская Республика подвергалась риску наименьшего финансового ущерба», — цитирует Шимоните Delfi.

Напомним, ранее стало известно, что государственная компания «Литовские железные дороги» в декабре продолжит перевозку грузов «Беларуськалия» несмотря на вступление в силу санкций США против белорусской компании.

После обнародования этой информации, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис и министр транспорта и коммуникаций Марюс Скуодис заявили, что готовы уйти в отставку, если находящийся под санкциями США «Беларуськалий» действительно внес предоплату Литовской ЖД после того, как санкции вступили в силу.

Шимоните заявила, что пока не приняла решение по поводу отставки главы Ландсбергиса и Скуодиса. Она пообещала сообщить, когда примет решение. Вероятно, это произойдет на следующей неделе.

«Я очень ценю, что министры, независимо от того, как вы интерпретируете то, что вы думаете и что думаете о ситуации, по-прежнему ценят свою политическую ответственность выше какой-либо министерской должности», — сказала она.

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