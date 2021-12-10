Экономист рассказал, что произойдет с белорусскими банками после отключения от SWIFT 5 10.12.2021, 9:22

15,154

Вероятность этого — очень высокая.

Все белорусские банки подключились к российскому аналогу SWIFT. Значит ли это, что возможное отключение от международной финансовой системы для Беларуси не станет проблемой?

Система передачи финансовых сообщений Центробанка России сможет частично заменить SWIFT. Она позволит вести расчеты с российскими фирмами. Хотя практика международных расчетов через эту систему невелика, и могут возникнуть технические сложности, пишет «Наша Нива».

Расчеты же с другими странами будут под вопросом.

«Потенциально проблема может быть решена по схеме, которая была в Иране. Иранские банки пользовались связью с банками других стран, которые от их имени и за их счет проводили платежи.

Например, белорусскому контрагенту нужно заплатить немецкому. Тогда белорусский банк, пользуясь российской системой, перечислит средства в пользу российского банка, а тот от своего имени — в пользу немецкого контрагента. Технически это возможно. И мне кажется, что некоторые российские банки будут готовы взять на себя эту услугу», — считает экономист Дмитрий Крук.

Полностью российская система не заменит SWIFT.

«Если вдруг отключение случится, все равно какое-то время будут логистические перебои, даже с российскими фирмами, так как отладка процедуры занимает время. Плюс информационный шок от такого события. Особенно коснется тех, кто имеет контракты с другими странами (даже если впоследствии они заработают по иранской схеме), несколько недель или месяцев продолжатся логистические сбои.

И это будет существенно дороже для клиентов, ведь дополнительные платежи переложат на потребителей.

Для белорусских банков это с одной стороны выход. Но банк, который сам не может проводить международные расчеты, — неполноценный, банк-импотент.

Стратегические последствия отключения все равно будут. Инвестиционное положение банковской системы, доверие к ней ухудшатся».

Негативный момент перехода на российскую систему — повышение зависимости от России. Это новая цепочка, которая подвязывает нас к стране-соседу.

Правда, такой шаг со стороны Европы, как отключение SWIFT, маловероятен. Когда принимались санкции в ответ на миграционный кризис, это даже не рассматривалось.

Дмитрий Крук оценивает вероятность отключения от SWIFT в 30%.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».