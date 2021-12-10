Рейтинг Путина в РФ упал к минимальному с 2014 года показателю 10 10.12.2021, 9:37

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фото с сайта: deita.ru

Как голосовали бы россияне, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье.

Если бы выборы президента РФ состоялись в ближайшее воскресенье, 32% россиян проголосовали бы за действующего главу Кремля Владимира Путина. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра", проведенного с 25 ноября по 1 декабря 2021 года.

По сравнению с апрелем электоральный рейтинг Путина снизился на 8%. Кроме того, это минимальный показатель с 2014 года.

Рейтинг других российских политиков существенно ниже. Так, лидера ЛДПР Владимира Жириновского готовы поддержать 3% опрошенных, лидера КПРФ Геннадия Зюганова – 2%.

В то же время 27% респондентов заявили, что не стали бы голосовать, а 21% опрошенных не определились с выбором.

Среди респондентов, заявивших о готовности участвовать в президентских выборах, рейтинг Путина составляет 49% – на 7% меньше, чем в апреле этого года. Показатель поддержки Путина впервые с 2014 года опустился ниже 50%.

Всего было опрошено 1603 человека в возрасте старше 18 лет в 137 населенных пунктах методом личного интервью на дому у респондента.

Статистическая погрешность при выборке 1600 человек (с вероятностью 0,95) не превышает: 3,4% для показателей, близких к 50%; 2,9% для показателей, близких к 25%/75%; 2% для показателей, близких к 10%/90%, и 1,5% для показателей, близких к 5%/95%.

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