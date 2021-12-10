Узурпатор боится сильных людей.

В 1994 народ Беларуси сделал свой выбор, но совершил ошибку, поверив в пустые обещания будущего диктатора. Никто не мог предположить, что всего через два года Конституция станет филькиной грамотой безграмотного управленца, который спустя годы отберет у народа самое дорогое — свободу, исторические символы, язык и самоидентичность.

Захаренко, Красовский, Гончар, Завадский бесследно исчезают при невыясненных обстоятельствах. Лукашенко убрал их, потому что боялся сильных людей, которые могли пролить свет на его преступления и отстранить его от власти. Животный страх перед конкурентами стал его визитной карточкой.

27 лет — это слишком много. Мы потеряли свою страну, отдав ее в руки бездарного и безграмотного управленца, который запустил свои лапы во все сферы и решил, что экономика будет работать вопреки законам логики. Ни одно ведомство не работает должным образом. Во время пандемии Минздрав расписался в своей полной бесполезности, неумении принимать самостоятельно решения.

Друзья, скажите, сколько белорусам можно терпеть?

Страна, очнись!

Телеграм-канал «Баста»!»

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.