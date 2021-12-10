Белый дом: США поддерживают курс Украины на вступление в НАТО 1 10.12.2021, 9:46

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фото: reuters

Джен Псаки рассказала о результатах переговоров Джо Байдена с Владимиром Зеленским.

Во время полуторачасового телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, президент США Джо Байден сообщил своему собеседнику о содержании своих недавних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным и обсудил с Зеленским опасную ситуацию, складывающуюся на российско-украинской границе. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, сообщает «Голос Америки».

Отвечая на просьбу журналиста рассказать о разговоре Байдена с Зеленским, Псаки сказала, что президент США, в том числе, обсудил с украинским лидером «глубокие опасения в связи с наращиванием российских сил на украинской границе и обязательства в части принятия решительных мер в случае военной эскалации» со стороны России.

Псаки напомнила, что в беседе с Путиным Байден ясно дал понять российскому президенту, что возможная агрессия против Украины повлечет за собой «значительные и серьезные» последствия и совместный ответ со стороны Соединенных Штатов и их европейских союзников.

Псаки добавила, что Джо Байден «безусловно поддерживает стремление Украины... присоединиться к альянсу». Однако для того, чтобы это произошло, Украина должна соответствовать требованиям, которые предъявляются к потенциальным членам НАТО, включая, например, борьбу с коррупцией, подчеркнула Псаки.

«Очевидно, что страны-партнеры НАТО и [руководство] НАТО должны определить, как будет выглядеть дальнейший путь [вхождения Украины в состав альянса]», - добавила Джен Псаки, подчеркнув, что Вашингтон поддерживают евроатлантический курс Киева.

Пресс-секретарь Белого дома опровергла сообщения о том, что Соединенные Штаты якобы «оказывают давление» на Украину для того, чтобы Киев пошел на территориальные уступки в отношении районов на востоке страны, оккупированных пророссийскими сепаратистами.

«Это абсолютная ложь», - заявила Псаки.

Как сообщил в четверг Белый дом, президент Байден дал ясно понять, что Соединенные Штаты, их союзники и партнеры привержены принципу «никаких решений или обсуждений по Украине без Украины». Американский и украинский лидеры призвали Россию снизить напряженность и согласились с тем, что дипломатия - лучший способ добиться значимого прогресса в разрешении конфликта. Президент Байден подчеркнул готовность Соединенных Штатов поддержать меры по укреплению доверия для продвижения выполнения Минских соглашений.

В четверг, после телефонных переговоров Байдена и Зеленского, прошла видеоконференция для прессы, организованная Советом национальной безопасности США. Принявший в ней участие корреспондент Русской службы «Голоса Америки» Михаил Комадовский в своем Твиттере привел позицию Белого дома о том, что со стороны президента Байдена речь ни в коем случае не идет об уступках Путину и его агрессивным планам относительно Украины.

Белый дом: “В прессе было много вопросов по поводу того, были ли уступки во время переговоров с Путиным. Их не было. Президент Байден ясно дал понять, что он придерживается наших принципов, что одна нация не может заставить другую изменить свои границы, политику и партнеров". — Misha Komadovsky (@komadovsky) December 9, 2021

В свою очередь после беседы с Джо Байденом, Владимир Зеленский написал в своем Твиттере, что он, в том числе, обсудил сегодня с президентом США возможные форматы урегулирования конфликта на востоке Украины.

«Президент США проинформировал меня о содержании своих переговоров с Путиным. Мы также обсудили возможные форматы урегулирования конфликта на Донбассе и коснулись курса внутренних реформ в Украине», - говорится в твите Зеленского.

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