Выдача шенгенской визы полковнику Базанову оказалась весьма «хлопотным дельцем» 6 10.12.2021, 10:06

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Владимир Базанов

Скандал вокруг одиозного главы федерации футбола Беларуси не утихает.

Главу федерации футбола Беларуси Владимира Базанова депортировали из Чехии еще 1 декабря. В Беларуси об этом происшествии довольно быстро забыли: в Минске решили не идти на эскалацию, которая, к слову, могла стоить министру иностранных дел Владимиру Макею визита в Стокгольм на саммит ОБСЕ, а пропагандисты этой темы практически не касались, пишет немецко-белорусский историк Александр Фридман.

А вот в ЕС скандал вокруг Базанова не утихает: и это лишнее подтверждение токсичности режима Лукашенко. В начале острая дискуссия велась в Чехии, а теперь она перекинулась на Венгрию, которая, как выяснилось, и выдала чете Базановых шенгенскую визу на 90 дней. Досталось в этой связи от прессы и главе представительства Венгрии в Беларуси Жолту Чуторе, имя которого на родине связывают не в последнюю очередь с делом Рамиля Сафарова: в феврале 2004 года старший лейтенант азербайджанской армии Сафаров убил в Будапеште своего армянского коллегу Гургена Маргаряна и был приговорен в 2006 году к пожизненному заключению. Венгрия, однако, выдала его в 2012 году Азербайджану, где Сафарова сразу помиловали, объявили героем и выпустили на свободу. После этого Армения разорвала отношения с Венгрией. И именно в венгерском представительстве в Баку работал в то время посол Чутора.

Венгерская оппозиция воспользовалась делом Базанова для нападок на правительство Виктора Орбана: вопрос был поднят даже на заседании парламентского комитета по безопасности, а главе МИД Петеру Сийярто пришлось оправдываться. В истории с визой Базанова официальные лица в Будапеште пытаются перенести ответственность на Швейцарию, по просьбе которой глава федерации футбола Беларуси якобы и получил шенгенскую визу. В Берне же пока предпочитают отмалчиваться.

Так или иначе выдача шенгенской визы полковнику Базанову оказалась весьма «хлопотным дельцем», о котором в Будапеште, похоже, уже успели пожалеть.

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