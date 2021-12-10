«Белорусы готовятся к чему-то серьезному» 10 10.12.2021, 10:12

14,756

Объем новых вкладов населения вдруг сильно сократился.

Свежая статистика Национального банка по новым депозитам физических лиц показала в октябре сильное падение объема новых вкладов населения. Причем во всех секторах – и в национальном, и в иностранном, и в отзывном, и в безотзывном. По некоторым позициям падение – сильнейшее за последнее время, пишет «Инфобанк».

И это случилось в месяце: доллар в октябре подешевел аж до 15-месячного минимума, внешняя торговля достигла пиковых плюсовых значений, а кризиса на границе с Польшей еще не было.

По методологии Национального банка, под новыми депозитами подразумеваются вклады:

как открытые в текущем месяце (новый депозитный договор) – когда в банк принесли деньги извне разместить на срочный вклад,

так и закончившиеся депозиты, но продленные автоматически, перезаключенные по условиям действующего договора – когда деньги уже были в банке на срочном депо,

а также капитализация начисленных процентов и пополнение срочных депозитов.

Депозиты в национальной валюте

Исходя из методологии Нацбанка, за октябрь 2021 года объем новых срочных депозитов физических лиц в национальной валюте составил:

всех – 937 млнBYN (=100%)

отзывных – 88 млнBYN (9,4%)

безотзывных – 849 млнBYN (90,6%).

В сравнении с сентябрем, в октябре объем новых срочных BYN-вкладов физлиц снизился:

всех – на 174 млнBYN (-15,7%)

отзывных – на 12 млнBYN (-11,6%)

безотзывных – на 163 млнBYN (-16,1%).

Больше, чем в октябре, падение объема новых BYN-вкладов физлиц было за последние 2 года только в апреле – и то это произошло после сильнейшего прироста в марте.

Депозиты в иностранной валюте

За октябрь 2021-го объем новых срочных депозитов физических лиц в иностранной валюте составил:

всех – 395 $млн (=100%)

отзывных – 81 $млн (20,5%)

безотзывных – 314 $млн (79,5%).

В сравнении с сентябрем, в октябре объем новых срочных валютных вкладов физлиц упал:

всех – на 61 $ млн (-15,7%)

отзывных – на 15 $ млн (-15,4%)

безотзывных – на 46 $ млн (-12,7%).

Падение объема новых валютных вкладов физлиц в октябре – сильнейшее в 2021 году.

Что случилось?

Итак, в октябре произошло сильнейшее сокращение объема новых депозитов физических лиц. Оно составило (суммарно по вкладам в национальной и иностранной валютах):

в BYN-рублевом эквиваленте – 15,3% за месяц

в $-долларовом эквиваленте – 13,7% за месяц.

Это сокращение стало рекордным в 2021-м, и третьим по величине за 2 года, после апреля и августа 2020-го – самых кризисных месяцев.

Но такой финансово-экономической и валютно-курсовой ситуации, как тогда, сейчас (и тем более в октябре) и близко нет. Получается, белорусы к чему-то «нехорошему» готовятся?

Для определения тенденции – разово ли сложилась такая ситуация с вкладами, или же это начало длительного тренда – нужно будет подождать очередной статистики Нацбанка, по итогам ноября: продолжится ли сокращение объема новых срочных депозитов физлиц?

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».