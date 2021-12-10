В России занервничали из-за приближения корабля «Донбасс» к Керченскому проливу 2 10.12.2021, 10:19

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Безоружный корабль украинского флота «поставил на уши» ФСБ и российских пропагандистов.

Пока президент США Джо Байден говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, ФСБ России заявила, что украинский военный корабль приблизился к Керченскому проливу, создав, по словам российских пропагандистов, "угрозу безопасности мореплавания".

Как только разговор двух президентов завершился, ФСБ сообщила, что корабль "Донбасс" лег на обратный курс, сообщает ВВС.

Официальный пресс-релиз ФСБ России о том, что плавучая мастерская еще советского флота 1969 года постройки, с 2001 года называющаяся "Донбасс" и входящая в состав ВМС Украины, приближается к Керченскому проливу и не отвечает на запросы, появился два дня спустя после переговоров Владимира Путина и Джо Байдена и практически одновременно со звонком Байдена президенту Украины Зеленскому, в котором президент США пересказал ему свою беседу с российским коллегой.

По версии ФСБ, корабль управления "Донбасс" утром 9 декабря покинул порт Мариуполя и выдвинулся в направлении Керченского пролива. Как сообщили в спецслужбе, в 13:45 корабль береговой охраны ФСБ предупредил украинских моряков о необходимости соблюдать российское законодательство, подавая заявку на прохождение через пролив, на что был получен ответ, что следовать через Керченский пролив "Донбасс" не планирует.

фото: wikimedia

Когда украинское судно находилось на расстоянии 18 морских миль (33,3 километра) от Керченского пролива и, по утверждению ФСБ России, перестало отвечать на запросы и требования изменить курс, российская спецслужба выпустила свой пресс-релиз, который на фоне многочисленных публикаций в западных изданиях о возможном скором вторжении России в соседнюю страну не мог не вызвать ажиотажа в российских СМИ и социальных сетях.

Так, главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян прокомментировала происходящее: "Началось, что ли? Матушка, не подведи". А телеведущий Владимир Соловьев начал внеплановый стрим, на котором обсуждал с гостями возможные сценарии вооруженного конфликта России с Украиной.

После того как стало известно, что "Донбасс" лег на обратный курс, Симоньян написала "Расходимся", сопроводив надпись грустным смайлом.

Ситуация могла напомнить события 2018 года, когда российские пограничники захватили с применением оружия в Керченском проливе три корабля ВМС Украины "Бердянск", "Никополь" и "Яны Капу" и 24 членов их экипажей, сославшись на то, что эти корабли якобы вторглись в территориальные воды России.

При этом в тот момент еще действовал Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Россией и Украиной, подписанный в 1997 году Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком, который четко проговаривал свободное право украинских моряков ходить в этой акватории.

Действие того "большого договора о дружбе", как его называли в СМИ, истекло лишь в апреле 2019 года, но до сих пор на сайте Кремля можно найти "Договор между Российской Федерацией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива", подписанный в 2003 году.

фото: ТАСС

В статье 2 этого документа сказано: "Торговые суда и военные корабли, а также другие государственные суда под флагом Российской Федерации или Украины, эксплуатируемые в некоммерческих целях, пользуются в Азовском море и Керченском проливе свободой судоходства".

Действие этого договора никто не прекращал.

Спустя буквально десять минут после окончания телефонного разговора Байдена с Зеленским ФСБ России выпустила новый пресс-релиз: корабль управления "Донбасс" лег на обратный от Керченского пролива курс, на запросы не реагирует.

"Действия экипажа украинского корабля расцениваются как провокационные и создающие угрозу безопасности мореплавания", - заявила ФСБ.

Министр обороны Украины Алексей Резников назвал сообщения о провокации у Керченского пролива российским информационным вбросом.

"Очень странно, что российские спецслужбы увидели угрозу со стороны поисково-спасательного судна - судна без оружия, в то время как корабли ФСБ постоянно находятся на расстоянии 2 километров от Мариуполя и Бердянска, - заявил украинский министр. - Российские корабли вооружены пушками [калибра] 30 мм".

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