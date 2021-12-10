Рэппер Моргенштерн с женой улетел из Беларуси в Дубай 2 10.12.2021, 10:27

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фото: КАДР ИЗ КЛИПА

Об этом он рассказал в новом клипе.

Российский рэппер Моргенштерн находится с женой в Дубае. Родину он покинул через Беларусь после того, как глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обвинил его в торговле наркотиками через интернет.

О своем бегстве из России музыкант рассказал в клипе на песню «Домой», который 10 декабря появился на канале Моргенштерна в YouTube. В подводке к треку женщина-диктор сообщает, что рэппер с женой покинул страну инкогнито через Беларусь и теперь они живут в Дубае.

— Я не понимаю, что со мной, но когда-нибудь пойму. Да, я не хочу пока идти домой, но когда-нибудь уйду, — поет Моргенштерн.

О том, что рэппер покинул Россию, стало известно 24 ноября после того, как его с женой и охранником заметили в Смоленске во время посадки на поезд «Москва — Минск». Решение уехать музыкант принял после того, как председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в интернете, пока полицейские «абстрактно рассуждают, что значит высшая ценность».

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