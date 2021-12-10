Ученые нашли в Солнечной системе гигантский «круассан» 10.12.2021, 10:32

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Открытие совершили астрофизики из Бостонского университета.

Астрофизики из Бостонского университета смоделировали гелиосферу — специальный «защитный пузырь», который окутывает Солнечную систему и укрывает ее от излучения, исходящего от сверхновых. Оказывается, по форме она может напоминать круассан, пишет knife.media.

О размере и формы гелиосферы до сих пор мало что известно. Но с помощью новой модели ученые смогли предположить, что она нестабильна из-за нейтральных частиц, которые в нее врезаются. Нестабильность возникает потому, что сталкиваются два материала разной плотности — изнутри и снаружи.

Если гелиосфера действительно нестабильна, то это может вызывать возмущения в солнечных ветрах. Этим и может быть обусловлена ее форма.

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