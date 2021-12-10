«Специально покупал машину после пожара, чтобы не скучать» 1 10.12.2021, 10:41

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фото: abw

История владельца популярной машины Peugeot 406.

Не найдется такого автомобилиста, который не слышал бы о Peugeot 406: модель в свое время была действительно популярной, заслужила неплохую репутацию и все еще довольно часто встречается на дорогах. Но владение стоковым автомобилем подходит далеко не всем. О том, как можно "прокачать" Peugeot 406 на максимум, abw.by рассказал Андрей из Витебска. Далее – от первого лица:

"Поначалу казалось, что это хаос на колесах"

– Когда пришла пора покупать свой первый автомобиль, я не искал легких путей. У отца был Peugeot 406, поэтому как один из вариантов покупки рассматривалась именно эта модель. Так, в один день в 2014 году увидел объявление о продаже 406-го после пожара. Купить машину и ездить казалось слишком простой и скучной затеей, поэтому так вот все и случилось.

Предыдущей владелице Peugeot просто не повезло: на СТО передавили силовой провод, в итоге ночью машина загорелась. Капот, крылья, бампер, проводка – ничего живого не было в передней части. Но меня это не пугало. Коленвал крутился, тормоза починили на месте сразу после покупки, чтобы хоть как-то дотянуть авто на буксире, – так машина оказалась у меня. Вначале казалось, что это не автомобиль, а какой-то хаос на колесах.

Восстановлением занимался активно, справился примерно за три или четыре месяца. Особых проблем с этим не было, но много времени занимал поиск деталей по "разборкам". Нельзя просто взять и купить какой-то готовый комплект для восстановления. Бачки, шланги, проводка, блоки управления – все приходилось искать отдельно, а в 2014 году это было не так просто, как сейчас, когда ассортимент огромного количества "разборок" можно спокойно рассматривать в интернете. Проводка оказалась самой сложной частью для восстановления. Пришлось с нуля освоить программу Peugeot Schematique. Объем работ с проводкой был откровенно немаленький, а тем более для первого подобного опыта в принципе. Но все получилось. Машина завелась, словно только вчера в таком же состоянии и приехала!

"Китая" нет, за исключением магнитолы"

Изначально машину собирал в полный сток, чтобы просто ездить. Автомобиль нужен был на каждый день, больше от него ничего не требовалось. Был климат-контроль, магнитола, велюровый салон, 1,8-литрового двигателя тоже хватало на первых порах. Но руки нужно было куда-то приложить. Начиналось все с мелочей вроде козырьков с подсветкой или установки светодиодов вместо штатных лампочек в панель приборов. Попутно изучал опыт других владельцев Peugeot на клубных форумах и обрастал различными приятными мелочами.

Их хватает, перечислять все самые мелкие доработки не вижу смысла. "Китая" в авто нет, за исключением магнитолы. Но она на самом деле удобная. Все остальное – это оригинальные запчасти, снятые с других Peugeot. Например, электрическая задняя шторка установлена от Peugeot 607, аудиосистема – оригинальная JBL, руль – от Peugeot 308. Это все как-то само постепенно появлялось, но от машины, которую я покупал изначально, сейчас осталось, наверное, только торпедо.

Самой же главной переделкой интерьера стал салон от Peugeot с 2,2-литровым двигателем в комплектации TS4, который я к тому же переделал в электрический. Это не так сложно, как может показаться. Обивку салона можно без проблем перетянуть на другой каркас сидений, ничего переделывать не нужно. Вообще Peugeot в этом смысле хороши: при желании можно собрать машину под себя, и для этого не понадобится ничего "колхозить". Дорестайлинг переделывается в рестайлинг, меняются сиденья, обшивки, различные другие элементы, и все это становится на штатные места.

Отдельно в получившемся салоне отмечу дверные карты. Они являются настоящей роскошью, поскольку у карт с велюровой отделкой она почти всегда висит. Перешив в кожу не вариант, потому что повторить заводской бесшовный переход с подлокотника на саму карту невозможно. В этом месте, как правило, делают дополнительный шов, а это уже совсем не то.

"Расход увеличился всего на пару литров"

Самой главной переделкой стала замена 1,8-литрового двигателя на полноценный 3-литровый V6. Мысли о его установке возникали не раз, пока не решился сделать это окончательно. V6 искал долго и наткнулся на очень интересный вариант. В Москве продавался аварийный Peugeot 406 с нужным мне двигателем. Парень уехал на отцовский машине в кювет, после чего ее решили продать. Хоть в объявлении были фото и я общался с продавцом по телефону, шансы нарваться на кота в мешке все равно были. Но все прошло успешно. В итоге за 1000 долларов был куплен и притянут на лафете "донор" Peugeot 406. Комплект был полный, включая даже оригинальный набор лампочек 1997 года.

Замена двигателя заняла примерно месяц. Опять же самой трудозатратной частью стала электрика: во всех блоках, разъемах и жгутах пришлось разбираться до самых мелочей. Двигатель, само собой, перед установкой также был полностью обслужен. Заменой доволен полностью: 8,5 секунды до "сотни" – без проблем. Подхват и динамика в разы интереснее обычного 1,8-литрового двигателя, а расход топлива увеличился буквально на пару литров. Зимой в городе выходит около 15-16 литров вместе с прогревами, на трассе, если аккуратно ехать с круиз-контролем, можно уложиться и в семь.

Дополнением к замене двигателя стала установка коробки передачи от дизеля. Как выяснилось при разборке бензиновой и дизельной коробок, они полностью идентичны, за исключением шестерен на валах. Замена коробки передач немного снизила динамику авто, но и передвигаться стало гораздо комфортнее. Теперь в городе хватает трех передач, и пока остальные на перекрестке заняты их переключением, я уже уезжаю вперед.

В конечном итоге даже подвеска был переделана. Вернее, заменена на адаптивную с электронными регулировками. Машина с ней едет более собранно, да и в целом ощущения от обычной подвески заметно отличаются. Правда, если сломается, надо быть готовым к большим тратам – это удовольствие не из дешевым.

Внешний вид я также постарался преобразить. Были установлены декоративные элементы, бампер переделан под раздвоенный выхлоп, а кузов для устранения всех возрастных проблем был перекрашен целиком. Завершают картину диски как на Peugeot 406 из известного всем фильма "Такси".

По итогу общий бюджет на доработку суммарно составил около 4000 долларов, не считая покупки и восстановления авто изначально. Вроде бы немалые деньги, но большая часть суммы так или иначе вернулась после продажи всего ненужного, что копилось в процессе переделок.

Многие люди просят продать машину. Во-первых, жаль, во-вторых, отдавать ее за рыночную цену я не готов. Автомобилем доволен, да и подвел он за все эти годы лишь единственный раз, когда некстати вышел из строя бензонасос. Более того, Peugeot 406 в каком-то смысле изменил мою жизнь и позволил получить едва ли не новую профессию. Теперь помимо основной работы и химчистки я также помогаю другим владельцем Peugeot 406 с ремонтом и доработками. Оборудование есть, опыт накопился, круг общения тоже приближен к Peugeot – сейчас как раз заканчиваю работу над другим 406-м, который с моей помощью также получит V6 и будет дарить владельцу совершенно другие эмоции.

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