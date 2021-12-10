Последний вздох Путина 9 Андерс Аслунд, Atlantic Council

10.12.2021, 10:48

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фото: ap

Русско-украинская война 2022 года может оказаться серьезной ошибкой, которую глава Кремля вряд ли переживет.

Сегодняшняя Россия создает ясную и очевидную угрозу миру во всем мире. В июле президент РФ Владимир Путин опубликовал длинную статью «Об историческом единстве русских и украинцев», в которой фактически отрицает легитимность существования Украины в качестве независимого национального государства. Теперь он проводит политику военной мобилизации на границе с Украиной: причем с гораздо большей интенсивностью, чем раньше. Высокопоставленные украинские и американские официальные лица, в том числе президент Джо Байден, предупреждают: Россия может развязать большую сухопутную войну против Украины в начале 2022 года.

Называются различные возможные причины агрессивности России, но наиболее важное предположение касается российского упадка, что потенциально делает эту страну еще опаснее. Действительно ли Путин намерен атаковать Украину? И если да, что с этим должны делать Украина и Запад?

Упадок очевиден. Экономика России находится в полной стагнации с 2014 года (и в почти полной с 2009 года), а Путин дал ясно понять, что не заинтересован в обеспечении экономического роста или повышения уровня жизни. В долларовом выражении ВВП России сократился с $2,3 трлн в 2013 году до $1,5 трлн в 2020-м. С тех пор как в 2014 году Путин впервые вторгся на территорию Украины и незаконно аннексировал Крым, реальные (с учетом инфляции) располагаемые доходы российских домохозяйств сократились на 10%.

Поскольку об экономике ничего хорошего сказать нельзя, Путин хвалится большими валютными резервами России и минимальным размером госдолга. Эти цифры приводятся, чтобы подтвердить его стремление к национальному «величию», ставшее синонимом его авторитарного правления.

Путин мечтает о создании современной Спарты — государства, сосредоточенного исключительно на своей военной доблести. Со времен нападения России на Грузию в августе 2008 года, когда выяснились серьезные недостатки российской армии, Кремль занялся глубокой военной модернизацией, пока значительная часть остальной Европы продолжала разоружение, начатое после завершения Холодной войны.

Но сравнительная военная мощь России, вероятно, уже достигла пика. По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), российские военные расходы достигли $62 млрд в 2020-м. В том же году военные расходы США составили $778 млрд, а Китая — $252 млрд. Даже Индия, со своим военным бюджетом в размере $73 млрд, обогнала Россию.

Увидев очевидное, Путин, вероятно, полагает, что России, если она хочет воспользоваться выгодами своей военной мощи, лучше поиграть мускулами сейчас, пока экономический фундамент страны еще больше не ослаб. Кроме того, бум сырьевых цен в этом году (особенно на энергоресурсы и металлы) усилил мотивацию Кремля ковать железо, пока горячо.

Подобно животному, загнанному в угол, державы, переживающие упадок, зачастую оказываются наиболее опасными. Как напоминает нам Грэм Аллисон из Гарвардского университета в книге «Обречены воевать», именно находившаяся в упадке держава — Австро-Венгрия — начала Первую мировую войну, объявив войну Сербии. В наше время Россия, похоже, планирует танковую и артиллерийскую кампанию, напоминающую о Второй мировой. Если это действительно так, ее военная машина так же устарела, как и взгляды Путина на Украину.

Современный, миролюбивый читатель может задаться вопросом, а зачем Путину желать войны. Конечно, Путин знаком с наследием Вячеслава фон Плеве, министра внутренних дел России, который в 1904 году произнес знаменитую фразу: «Нам нужна маленькая победоносная война, чтобы удержать Россию от революции». Вскоре после этого фон Плеве был убит революционером. Однако русско-японская война 1904−1905 годов уже началась. Она оказалась ни маленькой, ни победоносной. В итоге стала катализатором революции 1905 года.

Внимание Путина, скорее всего, сосредоточено на его собственных маленьких, успешных войнах (в Грузии в 2008 году и Крыму в 2014 году), которые повысили его рейтинг до рекордно высоких значений. С тех пор его рейтинг снизился, и на фоне нарастающего народного недовольства он усилил политические репрессии до уровня, невиданного со времен правления его героя — покойного советского лидера Юрия Андропова — в 1982—1984 годах.

Для оправдания жестких репрессий Путин использует махину кремлевской пропаганды в советских масштабах. Но антизападная риторика не убедит население поддержать его. Для этого ему нужна еще одна очень успешная война. А поскольку у России нет шансов в большой войне против всего Запада, ей нужен намного более ограниченный конфликт. Отсюда и путинский выбор Украины, которую он называет западным вассалом.

Однако маленькая победоносная война с Украиной тоже невозможна. Как недавно отметил новый министр обороны Украины Алексей Резников: «Человеческая цена для Украины окажется катастрофической, но украинцы не будут скорбеть в одиночестве. Россия тоже понесет огромный урон. Большая война в Украине погрузит всю Европу в кризис».

Американские разведывательные агентства предупреждают, что Россия сейчас мобилизует примерно 175 тысяч солдат вблизи границы с Украиной. Но сил такого размера, вероятно, будет недостаточно. Действующие военные силы Украины состоят из 250 тысяч солдат, и многие из них обладают богатым боевым опытом. В случае войны они будут защищать свою родину от солдат, у которых, возможно, нет иной цели, кроме как получить зарплату.

Ошибка России в 1904 году заключалась в том, что она не воспринимала всерьез Японию как военную державу. Когда Япония вышла из войны победительницей, власть царя фатальным образом ослабла, что открыло путь для начавшейся затем революции. Русско-украинская война 2022 года может оказаться даже более серьезной ошибкой, которую Путин вряд ли переживет.

Андерс Аслунд, Atlantic Council

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