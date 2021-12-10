Прокуратура Польши огласила результаты своего расследования внезапной посадки Ryanair в Минске 5 10.12.2021, 10:56

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фото: onliner

Летчика заставили приземлиться белорусские спецслужбы.

Мазовецкое отделение Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Польши заявило 9 декабря, что выяснило обстоятельства экстренной и незапланированной посадки самолёта Ryanair в Минске.

В Национальной прокуратуре в Варшаве рассказали, что Агентством внутренней безопасности было проведено расследование в отношении инцидента 23 мая 2021 года, «заключающегося в принуждении самолета, летевшего из Афин в Вильнюс, приземлиться в аэропорт Минска».

«В ходе расследования были проведены многочисленные процессуальные действия, в том числе: некоторые пассажиры и представители авиакомпаний были допрошены в качестве свидетелей, самолет был осмотрен, а записи проанализированы. В ходе разбирательства был установлен прямой свидетель действий, которые велись на диспетчерской вышке в Минске», — говорится в сообщении польского ведомства.

В Национальной прокуратуре Польши заверяют, что по результатам расследования, «23 мая 2021 года в диспетчерской в Минске находился сотрудник КГБ Беларуси, который давал указания авиадиспетчеру, который контактировал с пилотом самолета».

«Именно офицер принял решение о развороте самолета в Минск. При этом офицер КГБ поддерживал постоянный телефонный контакт с человеком, которому он докладывал о текущей деятельности, связанной с самолетом», — утверждают в прокуратуре Польши.

«В ходе расследования, проводимого Мазовецким отделением Управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Национальной прокуратуры Варшавы, было установлено, что самолету не угрожала бомба», — уверены польские прокуроры.

«Пилот получил информацию о такой угрозе еще до того, как было отправлено электронное письмо о предполагаемом размещении взрывчатки в самолете. Действия в аэропорту Минска, в том числе проведение аварийно-спасательных служб и обслуживания аэропорта, также свидетельствовали о полном отсутствии угрозы. Вся эта ситуация была лишь поводом для того, чтобы заставить летчика приземлиться в Минске», — уверены в прокуратуре Польши.

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