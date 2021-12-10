Медики рассказали о странном развитии симптомов при заражении штаммом «омикрон» 10.12.2021, 11:09

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Заболевшие почти не жалуются на потерю обоняния и вкуса.

Симптомы коронавируса при заражении штаммом «омикрон» могут развиваться намного быстрее, чем при всех предыдущих вариациях коронавируса. При этом заболевшие почти не жалуются на потерю обоняния и вкуса. Об этом РИА «Новости» сообщила замдиректора НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова.

Руженцова также заявила, что пока «преобладают легкие и средне-тяжелые формы заболевания». По ее словам, у заболевших новым вариантом коронавируса наблюдаются повышенная температура, усталость и слабость, а также кашель, головная боль и снижение аппетита.

В НИИ эпидемиологии и микробиологии также заявили, что пока большинство заболевших — люди 20-30 лет. При этом сотрудница клинического отдела института Дарья Хавкина предположила, что среди россиян ситуация будет другая.

Ранее ученые из разных стран публиковали предварительные данные исследований нового штамма, которые свидетельствовали о том, что «омикрон» может распространяться быстрее, чем предыдущие вариации, а также легче избегает иммунитета, возникшего как после перенесенного заболевания, так и после прививки.

Эксперты ВОЗ утверждали, что заразившиеся «омикроном» переносят болезнь в более легкой форме.

Новый штамм коронавируса впервые выявили в конце ноября в Южной Африке, Ботсване и Гонконге. Вскоре Всемирная организация здравоохранения признала вариацию «вызывающей опасения» и присвоила ей название «омикрон».

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