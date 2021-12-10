В Генуе отменили плату за проезд на большинстве видов общественного транспорта 1 10.12.2021, 11:30

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Фото: Unsplash

Власти города поддерживают тех, кто готов отказаться от личного авто для поездок.

В Генуе (Италия) больше не нужно платить за проезд на большинстве видов общественного транспорта. Так власти города надеются поддержать тех, кто готов отказаться от личного автомобиля для поездок, пишет «Евро пульс».

Город находится на холмах, поэтому один из самых распространенных видов общественного транспорта в городе – это лифты. Всего их 17. Раньше за одну поездку на одном из таких лифтов пришлось бы заплатить около 1,5 евро.

Бесплатной стала и зубчатая железная дорога. Это основная альтернатива лифтам, чтобы добраться с низкой части города на высокую (поезда на ней могут преодолевать уклоны до 21%).

Кроме того, практически бесплатным стало городское метро. За билет придется заплатить только если время проездки выпадает на промежуток с 16 до 20 часов. Стоимость билета – 1,5 евро.

Другие европейские города тоже отменяют плату за проезд на общественном транспорте, чтобы бороться с загрязнением атмосферы, изменением климата и пробками.

Например, в Праге автобусы и метро не берут плату за проезд в дни, когда в городе смог. В Париже общественный транспорт стал бесплатным для детей до 18 лет (благодаря этой мере власти в том числе хотят снизить автопробег родителей, которые будут реже подвозить детей до школы на машине), в Брюсселе проезд бесплатный для молодежи до 25 лет. А в Люксембурге вообще отменили плату за проезд.

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