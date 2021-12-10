Легкие и быстрые салаты на Новый год
- 10.12.2021, 11:37
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Для тех, кто хочет встретить праздник без лишних калорий.
Если вы хотите провести Новый год без тяжести в желудке и изжоги, «Униан» рекомендуеь вам приготовить легкие салаты без майонеза.
Cалат со свеклой и апельсином
Свёкла – 2 маленьких или 1 большая.
Апельсин – 1 шт.
Сыр фета – 100 г.
Руккола – 100 г.
Микс салатов – 150 г.
Кедровые орешки – 50 г.
Греческий йогурт – 4 ст.л.
Лимонный сок по вкусу.
Свеклу отварить до готовности. Апельсин тщательно очистить от пленок. Рукколу и салат помыть и обсушить. Кедровые орешки обжарить на сухой сковороде. Нарезать свеклу и фету кубиками, добавить кусочки мякоти апельсина. Смешать с рукколой и листьями салатами. Добавить кедровые орешки и заправить салат йогуртом с лимонным соком.
Cлоеный салат с курицей, огурцами и кукурузой
Отварная куриная грудка – 200 г.
Кукуруза – 150 г.
Огурец – 1 шт.
Сыр Гауда – 60 г.
Салатные листья – 150 г.
Нежирная сметана – 100 г.
Горчица – 2 ч.л.
Курицу и огурец нарезать кубиком, мясо натереть на крупной терке. Листья салата порвать руками. Сметану смешать с горчицей. Выложить салат слоями и каждый смазать сметанным соусом: листья салата, курица, кукуруза, огурец, сыр.
Cалат с языком и кабачком
Язык говяжий – 400 г.
Огурец – 1 шт.
Мясистый болгарский перец – 1 шт.
Кабачок – 0.5 шт.
Красный лук – 1 шт.
Чеснок – 2 зубч.
Кинза, петрушка, базилик по желанию.
Кунжут – 1 ст.л.
Масло кунжутное – 2 ст.л.
Соевый соус – 2 ст.л.
Отварить язык до готовности (2-2.5 часа). Снять кожу с горячего языка и нарезать язык соломкой. Перец и лук нарезать полукольцами, огурец – соломкой. Из кабачка с помощью овощечистки сделать лапшу и обжарить на сковороде. В миске смешать рубленую зелень, язык, огурец, кабачок, перец и лук. Для заправки смешать кунжутное масло и соевый соус. Полить салат заправкой и посыпать кунжутом.