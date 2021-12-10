«Захожу в квартиру, а там все в дыму и сидит куча пьяных мужиков» 1 10.12.2021, 11:44

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Белоруска рассказала о том, почему жилье надо снимать только по договору.

Своими мыслями о том, как правильно наладить квартирантский быт, поделилась читательница onliner.by Наталья.

— Случилась эта история много лет назад, примерно в 2009 году, но многому меня научила, — начинает разговор девушка. — Еще в старших классах у меня появился парень, завязались первые серьезные отношения. После окончания школы я поступила учиться в Минск и уехала. В разлуке с моим молодым человеком мы побыли пару лет, в итоге он принял решение ехать за мной в столицу.

Мы достаточно быстро нашли симпатичную квартиру в Чижовке. Арендодателем была молодая семья — с виду очень приличная. Общение сразу сложилось, и мы, обговорив все условия, забрали заветные ключи. Не заключив по незнанию и неопытности договор с хозяевами квартиры.

В первое время все шло неплохо, ничего не предвещало беды. Хозяин квартиры, когда приезжал за деньгами, всегда был разговорчивый, приветливый, но и мы любезно приглашали на чай, отвечая взаимностью.

Позже хозяин стал заходить за оплатой чаще чем раз в месяц, а потом и еще чаще, каждый раз заводя разговор о том, что поссорился с женой и т. п.

Через несколько месяцев мы уехали на выходные, а вернулась я по стечению обстоятельств одна. Вот приезжаю поздно вечером в воскресенье домой, захожу в квартиру, а там сидит куча пьяных мужиков, все в дыму, везде бутылки, все ходят в обуви. Хозяин на ногах еле стоял и настроен был очень агрессивно, стал мне рассказывать о каких-то понятиях и прочих блатных замашках.

Сказать, что испугалась, — ничего не сказать: я одна, мне всего-то 20 лет, мой молодой человек в другом городе, на дворе зима, идти некуда. Тут же позвонила супруге арендодателя, она приехала и с громкими нецензурными словами разогнала всю эту тусовку. А я тем временем обнаружила пропажу новенького, недавно купленного компьютера.

Съехали мы через день, как только нашли новую квартиру. Пришлось, правда, раскошелиться на услуги агентства, чтобы быстрее нашелся хороший вариант.

В итоге оказалось, что компьютер украл и пропил один из гостей хозяина, он тут же сознался и получил минимальное наказание в суде, никаких денег мне он не вернул, т. к. у него в собственности, кроме старого мобильного телефона, ничего не было. Сами хозяева заплатили только штраф за то, что сдавали квартиру без договора аренды. А я получила вместе со стрессом колоссальный опыт и науку на всю жизнь: квартиру снимать без договора аренды ни в коем случае нельзя и с арендодателями нужно быть в строго деловых отношениях!

К слову, несмотря на этот случай, гораздо позже мне все же попались замечательные арендодатели — милые, интеллигентные пожилые люди, с которыми сложились такие взаимоотношения, что даже через пять лет, случайно встретившись, были рады общению.

Сейчас у меня уже своя квартира, плюс я сама являюсь арендодателем, но мне повезло с арендаторами (думаю, им со мной также).

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