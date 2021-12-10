Кремлю предъявлены аргументы синонимичные пистолету, прижатому к виску 1 Игорь Яковенко

10.12.2021, 11:52

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Игорь Яковенко

Другого языкового стиля Путин не понимает.

Писатель и литературовед Андрей Синявский сказал: «Мои расхождения с советской властью - чисто стилистические». За эти «стилистические расхождения» он получил семь лет лагерей по политической статье. Наблюдая действия российского руководства внутри страны и во внешней политике можно выделить те особенности стиля, по которым Путин и его окружение, включая телевизионную и думскую обслугу, расходятся с тем, что можно назвать современностью и нормальностью.

В главном политическом ток-шоу «60 минут», которое вышло вчера 8.12.21 в ходе обсуждения переговоров Байдена с Путиным эти особенности стиля были продемонстрированы весьма наглядно.

Тон задал генерал Шаманов, тот самый, которого помощник Путина по Чечне Асламбек Аслаханов называл «мясником» за его патологическую жестокость по отношению к мирным жителям. В этот раз генерал Шаманов выступил в сфере дипломатии и грозно предупредил США и лично Байдена, что «если что-то пойдет не так, будет большой шухер». Не знаю, смогли ли советники Байдена донести до него угрозу генерала. Если да, то у них возникли очевидные трудности с переводом, поскольку «шухер» на блатном арго, означает сигнал тревоги при выполнении криминального задания. Клич ШУХЕР!!! служит срочным указанием для тех, кто находится «на деле», быстро всё бросать и «делать ноги».

Эстафету стиля у генерала Шаманова принял «политолог» Матвеичев, который возмущенно предьявил американцам:

«Они пришли впятером на стрелку - не по понятиям! Им надо объяснить, что в России бьют не по паспорту, а по морде!»

Надо отметить, что если у генерала Шаманова блатная феня смотрится органично, то «политологу» Матвейчеву этому стилю еще учиться и учиться.

Депутат Морозов, в отличие от генерала и «политолога» на воровском арго не изъяснялся, но суть его позиции полностью соответствовала общему стилю. Обращаясь к Украине, депутат Морозов заявил:

«Вы сегодня как субъект существуете лишь потому, что этот дедушка за вами приглядывает».

В той стилистике, в которой живет и действует Путин и его обслуга, оппонента надо «опустить», то есть подвергнуть такому унижению, после которого он потеряет лицо, а вместе с ним и способность к сопротивлению. Отсюда путинское «замочим в сортире», отсюда практика изнасилований шваброй. Высказывание депутата Морозова в этом же ряду: мол, нет никакой Украины, вы никто и звать никак.

В сталинских лагерях уголовники считались «социально близкими элементами», а политические квалифицировались как СОЭ (социально опасные элементы) или как социально враждебные. Сталин ощущал себя паханом, стоящим во главе банды, дорвавшейся до большой власти над фраерами. Путин явно «чистит себя под Сталиным», пытается ему подражать. Стилистика путинизма – это эклектическая смесь чекизма с уголовщиной. И эта стилистика буквально лезет изо всех щелей путинского режима, проявляется практически в каждой новости.

Верховный суд отказался раскрывать архивные данные сотрудников НКВД, причастных к Большому террору. Таким образом, Верховный суд встал на сторону Федеральной службы безопасности, которая утверждала, что это ставит под угрозу обороноспособность страны. Исследователь архивов Сергей Прудовский настаивал, что эта практика противоречит закону «О гостайне» — ведь он запрещает скрывать сведения о преступлениях госорганов. Но криминально-чекистский стиль выше права. Поэтому в путинской России спорить с ФСБ бесполезно, и теперь имена палачей и стукачей – это главная военная тайна, разглашение которой подорвет обороноспособность России. Вот в чем оказывается игла этого Кощея – в именах палачей! В этой связи становится еще более понятным «дело» историка Дмитриева, которому за его раскрытие имен расстрелянных и обстоятельств массовых расстрелов во время Большого террора пытаются удлинить срок с 13 до 15 лет. Еще более понятны попытки ликвидировать «Мемориал». Стилистические расхождения…

В мире не так много стран, с руководством которых руководство нынешней России общается на одной волне. В Европе таких стран практически нет, разве что Лукашенко. И вот еще Сербия.

В мае сербская спецслужба передала секретарю СБ РФ Патрушеву записи семинара, проведенного в Белграде российскими оппозиционерами Владимиром Кара-Мурзой и Андреем Пивоваровым. Это произошло время визита в Москву главы МВД Сербии Александра Вулина. Записи были сделаны Агентством безопасности и информирования Сербии. После чего Андрей Пивоваров был задержан 31 мая в петербургском аэропорту Пулково, когда уже сел в самолет, который должен был вылететь в Польшу. Впоследствии стало известно, что в отношении Пивоварова возбуждено уголовное дело по обвинению в сотрудничестве с нежелательной организацией - "Открытой Россией".

После встречи с Патрушевым Россия и Сербия объявили о создании совместной рабочей группы по борьбе с цветными революциями. Навязчивый страх обитателей Кремля перед возможными протестами хорошо известен. Этот страх с Кремлем разделяет и нынешняя сербская власть, поскольку Вулин ранее был соратником бывшего президента Сербии Слободана Милошевича, впоследствии переданного Гаагскому трибуналу. Стилистика стукачества является органичной частью большого гебешно-криминального стиля…

Чекистско-криминальные понятия глубоко, на сущностном уровне противоречат праву. Поэтому законы в чекистско-криминальном государству носят неправовой характер. Вот только что Госдума приняла закон о расширении полномочий полицейских. Теперь они смогут проникать в квартиры, вскрывать машины, задерживать россиян, не представляясь, а также досматривать всех, кого они считают подозрительными. Это типичный неправовой закон, в основе которого лежит убеждение, что люди не обладают изначально равными правами, данными им в момент рождения. На этом же фундаменте стоят воровские понятия, нюрнбергские законы Третьего рейха и сталинского СССР. На этом же фундаменте строит свою законодательную базу путинский фашизм.

Стилистические расхождения носят глубинный характер. Они глубже и непреодолимее, чем расхождения политические, которые могут нарастать, или уменьшаться, а могут вообще исчезать. Более того, стиль лежит в основе политики. Например, Путин в начале изображал из себя либерала – плоская шкала налогов, готовность вступить в НАТО. Ну, а потом стиль взял свое…

Стиль путинского режима создает пропасть между ним и цивилизацией Запада, делает принципиально невозможными любые переговоры. Кроме тех, на которых Путину предъявляются аргументы синонимичные пистолету, прижатому к виску. Другого языкового стиля Путин не понимает.

Игорь Яковенко blogspot.com

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