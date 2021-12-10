В Кемеровской области РФ пропал с радаров вертолет Robinson R-66
- 10.12.2021, 12:06
Инцидент произошел на границе с Алтаем.
В Кемеровской области вертолет Robinson R-66 пропал с радаров. Об инциденте сообщает Telegram-канал «112». ТАСС пишет, что инцидент произошел на границе с Алтаем.
Борт летел из Новокузнецка в район Каракольских озер, у вертолета сработал аварийный маяк. Как сообщает ТАСС, на борту находился один человек. Спасатели вылетели на помощь.
Вертолет Robinson R-66 относится к одномоторным вертолетам вместимостью до пяти человек.
В октябре на Таймыре совершил экстренную посадку вертолет Ми-8. Воздушное судно следовало по маршруту Носок — Караул — Дудинка. На борту вертолета находились 11 человек, никто не пострадал.