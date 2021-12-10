Сколько стоит снять квартиру на Новый год? 10.12.2021, 12:19

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Арендовать жилье на праздники в Барановичах не так и просто.

Можно ли еще снять квартиру на праздники – с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022-го, и в какую сумму это обойдется, узнал сайт intex-press.by.

Близится Новый год. Кто-то предпочитает отмечать праздники в тихом семейном кругу, кто-то – за городом, а кто-то – в небольшой компании, сняв для этого квартиру в городе.

Итак, дано: компания из шести человек в возрасте 22-25 лет, в меру шумная. Нужно: «двушка» или «трешка» на двое суток, микрорайон Барановичей не важен.

«Соседи адекватные»

Если судить по количеству объявлений, то найти квартиру в Барановичах не так и сложно. И цена, как говорится, на любой вкус.

Журналисты решили начать с центра города. Отобрала три квартиры на улице Ленина и одну на Советской.

Первый звонок и сразу облом: квартира в новогоднюю ночь уже занята. Предложили снять на 1 и 2 января. Не подходит.

Вторая квартира, куда позвонили, на нужные числа оказалась свободной. Владельца жилья не смутило, что человек шестеро, и что они могут немного пошуметь.

– Соседи адекватные и на шум ничего не скажут, тем более в новогоднюю ночь, – сообщил он. – Цена за двое суток – около 200 рублей. Спальных мест хватит на всех.

Остальные квартиры в центре на новогодние праздники уже были забронированы. Видимо, съемное жилье в такие дни пользуется спросом.

«Вы слишком молодые»

Журналисты решили, что поиски придется расширять. И объявление соответствующее попалось на глаза: микрорайон «Боровки», 2-хкомнатная квартира с неплохим ремонтом. Звонят, уточнить цену.

– Новогодняя ночь вам обойдется в 90-100 рублей, а вот следующие сутки – по обычному тарифу – 41 рубль, – сообщила хозяйка жилья.

В принципе – нормально, устраивает. Но узнав возраст компании, квартиросдатчица задумывается:

– Ой, я даже и не знаю. Вы слишком молодые, мне стремно таким сдавать (смех в трубке, – Авт.). А с какой целью вы снимаете квартиру? Отметить Новый год… Мне нужно с мужем посоветоваться. Я вам перезвоню.

Пока не перезвонила.

Новогодний тариф: 100 долларов не предел

Журналисты начали снова шерстить объявления. Многие из квартир уже забронированы.

Нашли на Ленина «двушку». Набрали номер, уточнили цену, так как в объявлении ничего об том не сказано.

– 100 долларов за новогоднюю ночь, – объявляет хозяйка.

Ничего себе! Вот это цена – почти как за месяц аренды.

– Но у вас компания большая, вы, наверное, шуметь будете, а у нас там соседка не даст нормально отдохнуть, – продолжает владелица квартиры и выносит вердикт: – Так что, думаю, эта квартира вам не подойдет.

Ладно, звонят по другому объявлению: 2-хкомнатная квартира на улице Брестской, есть телевизор, стиральная машина, большой диван.

– Новогодняя ночь – 150 долларов, – сразу объявляет квартиросдатчица. – Следующие сутки по обычной цене.

Как выяснилось, обычная цена составляет 61 рубль за сутки.

Но и эта квартира, не смотря на такую цену, нам не «светит». И дело не в ее стоимости, а в том, что горожанка не сдает ее компаниям.

На вопрос, кому же ее сдают, уклончиво ответили: мол, находятся люди.

Еще одна «двушка» в Южном микрорайоне оказалась свободной, и владельцы ничего не имеют против компаний. Тариф – те же 150 долларов с 31 декабря на 1 января, а вот следующие сутки – 20 рублей. С человека!

В общем, арендовать жилье на Новый год в Барановичах не так и просто: квартиру либо уже сняли, либо компаниям не сдают, либо цены такие, что в голове не укладывается.

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