Сколько стоит снять квартиру на Новый год?
- 10.12.2021, 12:19
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Арендовать жилье на праздники в Барановичах не так и просто.
Можно ли еще снять квартиру на праздники – с 31 декабря 2021 года по 2 января 2022-го, и в какую сумму это обойдется, узнал сайт intex-press.by.
Близится Новый год. Кто-то предпочитает отмечать праздники в тихом семейном кругу, кто-то – за городом, а кто-то – в небольшой компании, сняв для этого квартиру в городе.
Итак, дано: компания из шести человек в возрасте 22-25 лет, в меру шумная. Нужно: «двушка» или «трешка» на двое суток, микрорайон Барановичей не важен.
«Соседи адекватные»
Если судить по количеству объявлений, то найти квартиру в Барановичах не так и сложно. И цена, как говорится, на любой вкус.
Журналисты решили начать с центра города. Отобрала три квартиры на улице Ленина и одну на Советской.
Первый звонок и сразу облом: квартира в новогоднюю ночь уже занята. Предложили снять на 1 и 2 января. Не подходит.
Вторая квартира, куда позвонили, на нужные числа оказалась свободной. Владельца жилья не смутило, что человек шестеро, и что они могут немного пошуметь.
– Соседи адекватные и на шум ничего не скажут, тем более в новогоднюю ночь, – сообщил он. – Цена за двое суток – около 200 рублей. Спальных мест хватит на всех.
Остальные квартиры в центре на новогодние праздники уже были забронированы. Видимо, съемное жилье в такие дни пользуется спросом.
«Вы слишком молодые»
Журналисты решили, что поиски придется расширять. И объявление соответствующее попалось на глаза: микрорайон «Боровки», 2-хкомнатная квартира с неплохим ремонтом. Звонят, уточнить цену.
– Новогодняя ночь вам обойдется в 90-100 рублей, а вот следующие сутки – по обычному тарифу – 41 рубль, – сообщила хозяйка жилья.
В принципе – нормально, устраивает. Но узнав возраст компании, квартиросдатчица задумывается:
– Ой, я даже и не знаю. Вы слишком молодые, мне стремно таким сдавать (смех в трубке, – Авт.). А с какой целью вы снимаете квартиру? Отметить Новый год… Мне нужно с мужем посоветоваться. Я вам перезвоню.
Пока не перезвонила.
Новогодний тариф: 100 долларов не предел
Журналисты начали снова шерстить объявления. Многие из квартир уже забронированы.
Нашли на Ленина «двушку». Набрали номер, уточнили цену, так как в объявлении ничего об том не сказано.
– 100 долларов за новогоднюю ночь, – объявляет хозяйка.
Ничего себе! Вот это цена – почти как за месяц аренды.
– Но у вас компания большая, вы, наверное, шуметь будете, а у нас там соседка не даст нормально отдохнуть, – продолжает владелица квартиры и выносит вердикт: – Так что, думаю, эта квартира вам не подойдет.
Ладно, звонят по другому объявлению: 2-хкомнатная квартира на улице Брестской, есть телевизор, стиральная машина, большой диван.
– Новогодняя ночь – 150 долларов, – сразу объявляет квартиросдатчица. – Следующие сутки по обычной цене.
Как выяснилось, обычная цена составляет 61 рубль за сутки.
Но и эта квартира, не смотря на такую цену, нам не «светит». И дело не в ее стоимости, а в том, что горожанка не сдает ее компаниям.
На вопрос, кому же ее сдают, уклончиво ответили: мол, находятся люди.
Еще одна «двушка» в Южном микрорайоне оказалась свободной, и владельцы ничего не имеют против компаний. Тариф – те же 150 долларов с 31 декабря на 1 января, а вот следующие сутки – 20 рублей. С человека!
В общем, арендовать жилье на Новый год в Барановичах не так и просто: квартиру либо уже сняли, либо компаниям не сдают, либо цены такие, что в голове не укладывается.