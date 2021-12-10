В Минске задержали россиянку из-за мошенничества на $800 тысяч 4 10.12.2021, 12:33

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Она пыталась убежать из квартиры по простыням.

Подозреваемую в мошенничестве на 800 тысяч долларов жительницу Ярославля задержали в Минске, сообщает МВД России.

На родине женщина уговаривала людей брать кредиты на покупку новых иномарок, обещая, что выгодно перепродаст их в Беларуси, поделится выручкой и закроет все обязательства перед банком.

Изначально машины она покупала через своих «клиентов» у официального дилера в Ярославле. Когда салон закрылся, фигурантка переключилась на столичные офисы продаж. Ей удалось войти в доверие к одному из менеджеров, и тот, по ее просьбе, также оформил на кредит на себя, а затем уговорил и своих родственников сотрудничать с предпринимательницей.

Первые платежи подозреваемая исправно погашала, а автомобили действительно продавала в Беларуси. Однако позже деньги переставали поступать от нее в банки. Когда должники поняли, что стали жертвой аферы, они обратились в полицию.

Потерпевшими по делу признали 16 человек. Общая сумма ущерба составила 62 миллиона российских рублей (около 840 тысяч долларов. — ред.).

От уголовного преследования женщина скрывалась в Минске. Когда в квартиру, где она жила, нагрянули силовики, подозреваемая попыталась убежать. Она связала простыни и стала по ним спуститься с балкона четвертого этажа, но сорвалась. С козырька подъезда многоэтажки ее забрали медики.

Из-за полученных травм экстрадиция подозреваемой в Россию затянулась на восемь месяцев.

На родине жительница Ярославля написала явку с повинной, сознавшись во всех эпизодах мошенничества. Однако позже изменила свои показания. Теперь она вину не признает и настаивает, что никого не обманывала — просто бизнес прогорел.

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